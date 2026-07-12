VIDEO MOTAJ KABLOVE Fifa je asistirala gol Englezima!? Lopta je pogodila kabel, VAR šutio...

Utakmica Engleske i Norveške pravi je nogometni spektakl. Norvežane je u vodstvo doveo Schjelderup, a za Engleze je izjednačio Bellingham.

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Engleski veznjak je isprva zabio regularan gol, ali nakon ponovljene snimke može se vidjeti začuđujući scenarij. Prilikom ispucavanja lopte iz gol auta Nylanda, lopta je udarila u Fifin kabel na kojima se nalaze kamere i promijenila smjer putanje.

Spornu situaciju pogledajte OVDJE.

Posjed je došao do Andersona koji je zatim proslijedio lotpu do Gordona, a ovaj do Bellinghama koji je na kraju i postigao gol za izjednačenje.

Novinar Timesa Martyn Ziegler se oglasio i prenio Fifin izvještaj.

- Vezano uz mogućnost da je lopta pogodila kabel kamere uoči pogotka Engleske, Fifa navodi da su „provjerili podatke i da na grafikonu senzora otkucaja u lopti nema zabilježenog vršnog signala”.