Engleska i Norveška ponudile su pravi spektakl, a Bellinghamov gol za 1:1 izazvao je buru jer je lopta kod ispucavanja Nylanda udarila u kabel kamera i promijenila smjer
VIDEO MOTAJ KABLOVE Fifa je asistirala gol Englezima!? Lopta je pogodila kabel, VAR šutio...
Utakmica Engleske i Norveške pravi je nogometni spektakl. Norvežane je u vodstvo doveo Schjelderup, a za Engleze je izjednačio Bellingham.
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Engleski veznjak je isprva zabio regularan gol, ali nakon ponovljene snimke može se vidjeti začuđujući scenarij. Prilikom ispucavanja lopte iz gol auta Nylanda, lopta je udarila u Fifin kabel na kojima se nalaze kamere i promijenila smjer putanje.
Spornu situaciju pogledajte OVDJE.
Posjed je došao do Andersona koji je zatim proslijedio lotpu do Gordona, a ovaj do Bellinghama koji je na kraju i postigao gol za izjednačenje.
Novinar Timesa Martyn Ziegler se oglasio i prenio Fifin izvještaj.
- Vezano uz mogućnost da je lopta pogodila kabel kamere uoči pogotka Engleske, Fifa navodi da su „provjerili podatke i da na grafikonu senzora otkucaja u lopti nema zabilježenog vršnog signala”.
Breaking: re the ball possibly hitting camera cable in lead up to England goal, FIFA says they "have checked the data and no peak on the graph from the connected ball heartbeat sensor"— Martyn Ziegler (@martynziegler) July 11, 2026
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