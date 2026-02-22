Obavijesti

ODLIČNO OTVARANJE SEZONE

VIDEO Musa nastavlja trpati! Pogledajte golove 'vatrenog'

Piše Ivan Kužela,
Čitanje članka: 1 min
Foto: Jerome Miron

Hrvatski napadač Petar Musa odlično je krenuo u sezonu s Dallasom koji je slavio protiv Toronta. Zabio je dva gola i nakon sjajne prošle sezone nastavlja u istom ritmu te pokazuje kvalitetu i golgetersku formu

Hrvatski reprezentativac Petar Musa (27) zabio je dva gola u pobjedi (3-2) njegovog Dallasa protiv Toronta u prvom kolu MLS-a. Prošle sezone je u 32 nastupa zabio 19 golova, a u istome ritmu nastavlja u novoj sezoni.

Prvi gol zabio je u 9. minuti za 1-0 na asistenciju Engleza Osazea Urhoghidea. Uštopao je loptu na rubu kaznenog prostora i iz okreta pucao slabijom, lijevom nogom. Lopta se odbila od bloka i golman s hrvatskim podrijetlom i nekadašnji polaznik Dinamove akademije Luka Gavran dirao je loptu, ali udarac je bio previše snažan da bi ga obranio.

Drugi gol hrvatski reprezentativac zabio je u 74. minuti na asistenciju Logana Farringtona. Amerikanac je ubacio loptu s lijeve strane, a spretni Musa najbolje se snašao u kaznenom prostoru i pospremio loptu glavom u mrežu pored nemoćnog Gavrana. 

Musa je na posljednjem reprezentativnom okupljanju odigrao utakmice protiv Farskih Otoka i Crne Gore te zabio jedan gol. Do sada je za 'vatrene' odigrao osam susreta i sjajni ulazak u sezonu stvorit će dodatne slatke muke Zlatku Daliću. Hrvatski napadači zabijaju u ključnom periodu pred Svjetsko prvenstvo; u subotu je Andrej Kramarić zabio protiv Kölna, a Ante Budimir protiv Real Madrida

MLS: Toronto FC at FC Dallas
Foto: Jerome Miron

Britanski SportBoom pisao je o mogućem povratku Hrvata u Europu. Lazio i Atalanta pokazali su interes za njegov dolazak. Prema Transfermarktu vrijedi sedam milijuna eura i ugovor s Dallasom ima do kraja 2027. godine. Iz Benfice je u MLS otišao prije dvije godine za devet milijuna eura.

