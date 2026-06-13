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VIDEO Na putu za Dallas pravi šou! Hrvati i Španjolci zajedno na letu, Jakić ima konkurenciju

Piše Iz Dallasa: Tomislav Gabelić,
Čitanje članka: 1 min
VIDEO Na putu za Dallas pravi šou! Hrvati i Španjolci zajedno na letu, Jakić ima konkurenciju
Foto: Tomislav Gabelić/24sata

Vatreni i navijači stižu u Dallas, a na letu za SAD hrvatski fan Goran izazvao je Španjolca na okršaj križaljki. U avionu i na aerodromu prava nogometna ludnica

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Svjetsko prvenstvo se zahuktava pa je vrijeme da redakcija 24sata pošalje još jednu ekipu na lice mjesta. Jedna već prati događanja u kampu hrvatske reprezentacije u Alexandriji, druga će pratiti utakmice u Dallasu, Torontu i Philadelphiji, nadajmo se i nakon toga. Sve što se bude događalo, a vezano je za našu reprezentaciju, navijače, stadione i gradove u kojima će Vatreni igrati utakmice pronaći ćete na stranicama i portalu 24sata. 

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Navijač Hrvatsje na putu za Dallas VIDEO
Navijač Hrvatsje na putu za Dallas | Video: Tomislav Gabelić/24sata

Na putu prema Dallasu sreli su navijača Gorana iz Varaždina koji je vrijeme na letu kratio rješavanjem križaljki u 24sata. Nije ga bilo teško prepoznati u majici s hrvatskim grbom, a prepoznali su ga i španjolski navijači koji su, kao i mi, letjeli iz Madrida u Ameriku. 

- Pratit ću našu reprezentaciju ali želim uživo vidjeti ogled Hrvatska - Engleska, vjerujem da će to biti sjajna utakmica i pobjeda Hrvatske kazao nam je Manuel iz Madrida. 

- Onda se vidimo u finalu - odgovorio je Goran, koji je zaželio sreću vatrenima i bacio rukavicu izazova Kristijanu Jakiću, tko će brže riješiti križaljku.

Foto: Tomislav Gabelić/24sata

Da je SP globalno popularan događaj jasno je svima, ali nismo baš očekivali da će stjuard na letu nositi španjolski dres, kao i da će pilot nakon slijetanja s razglasa pustiti navijačku pjesmu podrške reprezentaciji Španjolske i zaželjeli im sreću. U zračnoj luci u Dallasu dočekalo nas je toplo i sparno vrijeme.

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