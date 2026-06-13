Vatreni i navijači stižu u Dallas, a na letu za SAD hrvatski fan Goran izazvao je Španjolca na okršaj križaljki. U avionu i na aerodromu prava nogometna ludnica
VIDEO Na putu za Dallas pravi šou! Hrvati i Španjolci zajedno na letu, Jakić ima konkurenciju
Svjetsko prvenstvo se zahuktava pa je vrijeme da redakcija 24sata pošalje još jednu ekipu na lice mjesta. Jedna već prati događanja u kampu hrvatske reprezentacije u Alexandriji, druga će pratiti utakmice u Dallasu, Torontu i Philadelphiji, nadajmo se i nakon toga. Sve što se bude događalo, a vezano je za našu reprezentaciju, navijače, stadione i gradove u kojima će Vatreni igrati utakmice pronaći ćete na stranicama i portalu 24sata.
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Na putu prema Dallasu sreli su navijača Gorana iz Varaždina koji je vrijeme na letu kratio rješavanjem križaljki u 24sata. Nije ga bilo teško prepoznati u majici s hrvatskim grbom, a prepoznali su ga i španjolski navijači koji su, kao i mi, letjeli iz Madrida u Ameriku.
- Pratit ću našu reprezentaciju ali želim uživo vidjeti ogled Hrvatska - Engleska, vjerujem da će to biti sjajna utakmica i pobjeda Hrvatske kazao nam je Manuel iz Madrida.
- Onda se vidimo u finalu - odgovorio je Goran, koji je zaželio sreću vatrenima i bacio rukavicu izazova Kristijanu Jakiću, tko će brže riješiti križaljku.
Da je SP globalno popularan događaj jasno je svima, ali nismo baš očekivali da će stjuard na letu nositi španjolski dres, kao i da će pilot nakon slijetanja s razglasa pustiti navijačku pjesmu podrške reprezentaciji Španjolske i zaželjeli im sreću. U zračnoj luci u Dallasu dočekalo nas je toplo i sparno vrijeme.
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