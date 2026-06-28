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MAESTROVA STATISTIKA

VIDEO Na satu 96. minuta, a Luka Modrić igra lijevog beka. Pogledajte što je učinio Gancu

Piše Josip Tolić,
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VIDEO Na satu 96. minuta, a Luka Modrić igra lijevog beka. Pogledajte što je učinio Gancu
Foto: Reuters/PIXSELL, HTV/screenshot

Modrić je protiv Gane briljirao: asistirao za Vlašića, trčao 10,42 km i u 41. godini pokazao da je i dalje neprelazan

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Nakon slabog izdanja protiv Engleske pa nešto boljeg protiv Paname, Luka Modrić je u pobjedi nad Ganom 2-1 odigrao sjajnu utakmicu i bio jedan od najboljih pojedinaca na terenu. Uostalom, nije ga uzalud izbornik Zlatko Dalić držao na terenu svih 90 minuta.

A baš je u sudačkoj nadoknadi maestro "vatrenih" pokazao koliko se žrtvovao i koliko je dobro odigrao. Ernest Nuamah, asistent za jedini gol Gane, pokušao je proći po lijevom hrvatskom boku, ali tamo se ukazao upravo Luka i klizećim startom odnio loptu u aut.

POGLEDAJTE VIDEO: Modrić nakon Gane

Pokretanje videa...

Luka Modrić nakon Gane VIDEO
Luka Modrić nakon Gane | Video: Tomislav Gabelić/24sata

Video te situacije pogledajte OVDJE.

- Modrić je sad zatvorio poziciju lijevog beka i... Neprelazan, neprelazan je Modrić večeras u Philadelphiji - rekao je komentator HTV-a Luka Petrinec.

A brojke to i potvrđuju. Uz centaršut za pobjednički gol Nikole Vlašića, kojim je postao najstariji asistent u povijesti svjetskih prvenstava, imao je četiri ključna dodavanja, dva blokirana udarca, dvije oduzete lopte i 92 posto točnosti dodavanja. I ne manje važno, pretrčao je 10,42 kilometra. Neloše za čovjeka koji će za nešto više od dva mjeseca napuniti 41 godinu u 201. nastupu za nacionalnu selekciju. Neka potraje još koju utakmicu...

Statistika Luke Modrića

Foto: Sofascore za 24sata

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