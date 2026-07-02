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VIDEO Na utakmici 'vatrenih' i Modrićev dvojnik! Portugalci ga opkolili: 'Ha, mogu mu biti otac'

Piše Josip Tolić, iz Toronta: Tomislav Gabelić,
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VIDEO Na utakmici 'vatrenih' i Modrićev dvojnik! Portugalci ga opkolili: 'Ha, mogu mu biti otac'
Foto: Tomislav Gabelić/24sata
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Hrvatska odbojkaška reprezentativka Bianka Lulić, kao i majka hrvatske Miss Universe Melinda Ljubičić-Mršić stigle su u Toronto, ali u navijačkom je šatoru gospodin s Lukinom frizurom ipak bio glavna faca

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U navijačkom šatoru nedaleko od stadiona BMO Field nedugo prije početka utakmice između Hrvatske i Portugala sreli smo i zanimljivo društvo. Stigao je tamo Frane Lulić iz San Diega, porijeklom inače s  Lumbarda s Korčule, koji je nosio majicu s likom svetog Ante i natpisom "Sveti Ante, moli za Hrvate!".

- Svi ga znaju kao da je iz Italije, ali je zapravo rođen i odgojen je u Portugalu. Neka nam on da malo sreće, trebat će nam - rekao nam je.

Foto: Tomislav Gabelić/24sata

Njegova kći Bianka je hrvatska odbojkaška reprezentativka.

- Mislim da ćemo dobiti i vjerujem u nas.

Simpatije portugalskih navijača pobrao je još jedan čovjek u njihovu društvu kojega su Portugalci prozvali dvojnikom Luke Modrića.

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Veselo navijačko društvo u Torontu VIDEO
Veselo navijačko društvo u Torontu | Video: Tomislav Gabelić/24sata

- Kažu to, ali mogao bih mu biti otac. Neka naši samo daju sve od sebe. Ponosni smo, kako god bilo. Pobjedu želimo, ali neka daju maksimum - kazao nam je.

Na utakmicu je stigla i Melinda Ljubičić-Mršić, majka ovogodišnje Miss Universe Hrvatske Antee Mršić.

- Neka odigraju najbolje što mogu na ovoj vrućini, očekujem da ćemo pobijediti. A očekujemo pobjedu i u Portoriku na svjetskom izboru za Miss - poručila je Melinda.

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