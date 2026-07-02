VIDEO Na utakmici 'vatrenih' i Modrićev dvojnik! Portugalci ga opkolili: 'Ha, mogu mu biti otac'

U navijačkom šatoru nedaleko od stadiona BMO Field nedugo prije početka utakmice između Hrvatske i Portugala sreli smo i zanimljivo društvo. Stigao je tamo Frane Lulić iz San Diega, porijeklom inače s Lumbarda s Korčule, koji je nosio majicu s likom svetog Ante i natpisom "Sveti Ante, moli za Hrvate!".

- Svi ga znaju kao da je iz Italije, ali je zapravo rođen i odgojen je u Portugalu. Neka nam on da malo sreće, trebat će nam - rekao nam je.

Foto: Tomislav Gabelić/24sata

Njegova kći Bianka je hrvatska odbojkaška reprezentativka.

- Mislim da ćemo dobiti i vjerujem u nas.

Simpatije portugalskih navijača pobrao je još jedan čovjek u njihovu društvu kojega su Portugalci prozvali dvojnikom Luke Modrića.

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- Kažu to, ali mogao bih mu biti otac. Neka naši samo daju sve od sebe. Ponosni smo, kako god bilo. Pobjedu želimo, ali neka daju maksimum - kazao nam je.

Na utakmicu je stigla i Melinda Ljubičić-Mršić, majka ovogodišnje Miss Universe Hrvatske Antee Mršić.

- Neka odigraju najbolje što mogu na ovoj vrućini, očekujem da ćemo pobijediti. A očekujemo pobjedu i u Portoriku na svjetskom izboru za Miss - poručila je Melinda.