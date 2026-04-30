VIDEO Nadrealne scene u Ligi prvaka. Mjerili su visinu trave

I dok nogometna javnost drugi dan u nizu raspravlja o kriteriju suđenja penala na najvećoj nogometnoj pozornici, u polufinalima Lige prvaka, napeto je između Atletica i Arsenala (1-1) bilo i uoči utakmice na madridskom Metropolitanu jer su se gosti bunili na visinu travnjaka.

Arsenalovi ljudi prigovorili su Uefi i tražili da izmjeri koliko je trava visoka. Dozvoljeni su gabariti od 21 do 30 milimetara, a Atletico je u tom trenutku, pokazalo je mjerenje, ostavio travnjak na 26 milimetara visine, dakle po propisu. Takvu je visinu imao i u četvrtfinalu protiv Barcelone, koja se također neopravdano bunila. Čovjek iz Uefe saslušao je kritike i vidio da su bespredmetne.

- Ljudi ne razumiju jednu stvar. Mislite da je Simeoneov Atletico nevjerojatan u obrani, da duplira svakog igrača, da trči više od drugih. Ali pogledajte brzinu lopte kad su u napadu, to je nevjerojatno. Pogledajte i napadače koje imaju: Lookman, Griezmann, Alvarez, svima njima treba lopta, tehnički su potkovani - rekao je legendarni bivši nogometaš Alessandro Del Piero za emisiju CBS Sports Golazo i dodao:

- Ne volim kad previše pričaju o ovakvim stvarima, brine me što Arsenal i Arteta spominju to. Muče se s formom u zadnje vrijeme i očito gledaju u svaki detalj.