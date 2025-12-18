Obavijesti

NOGOMETNI DJED MRAZ

VIDEO Ho, ho, ho! Nogometna zvijezda postala je Djed Božićnjak, prepoznajete li ga?

Piše Ivan Kužela,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: Erlign Haaland/Youtube

Norveški napadač zvijezda je društvenih mreža na kojima često objavljuje videozapise i vlogove privatnog života. U božićnom duhu objavio je još jedan video u kojem se obukao u odijelo Djeda božićnjaka i darivao djecu

Napadač Manchester Cityja i norveški reprezentativac Erling Haaland na službenom YouTube kanalu objavljuje razna videa i vlogove iz privatnog života. Nije uobičajeno da profesionalni nogometaši objavljuju svakodnevne aktivnosti, ali stasiti napadač odudara u tom aspektu, baš kao što je iznad napadačke konkurencije na nogometnim terenima. 

Foto: Erlign Haaland/Youtube

Nedavno je objavio video u kojem pokazuje kako izgleda dan u životu profesionalnog nogometaša, a uoči Božića odlučio se obući u Djeda Božićnjaka i iznenaditi najmlađe navijače 'građana'. Video njihovih reakcija i jesu li primijetili o kome je riječ pogledajte OVDJE.

- Volim Božić i ugođaj koji donosi. Radostan sam zbog topline u domovima i prilike da se družimo s prijateljima i obitelji. Obožavam ovaj period.

Guardiola oduševljen Joškom: Ne želim zamisliti što bi bilo bez Gvardiola. Pravi sam sretnik 00:57
Guardiola oduševljen Joškom: Ne želim zamisliti što bi bilo bez Gvardiola. Pravi sam sretnik | Video: 24sata/Instagram/Reuters/Pixsell

Norvežanin ima sjajnu sezonu u dresu kluba iz Manchestera. Najbolji je strijelac Premier lige sa 17 golova u 16 utakmica, a 'građani' su trenutačno drugi s dva boda manje od Arsenala. City na zadnjih šest utakmica isto toliko pobjeda, a Norvežanin je u tom periodu zabio četiri gola i dva puta asistirao. 

