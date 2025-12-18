VIDEO Ho, ho, ho! Nogometna zvijezda postala je Djed Božićnjak, prepoznajete li ga?

Napadač Manchester Cityja i norveški reprezentativac Erling Haaland na službenom YouTube kanalu objavljuje razna videa i vlogove iz privatnog života. Nije uobičajeno da profesionalni nogometaši objavljuju svakodnevne aktivnosti, ali stasiti napadač odudara u tom aspektu, baš kao što je iznad napadačke konkurencije na nogometnim terenima.

Nedavno je objavio video u kojem pokazuje kako izgleda dan u životu profesionalnog nogometaša, a uoči Božića odlučio se obući u Djeda Božićnjaka i iznenaditi najmlađe navijače 'građana'. Video njihovih reakcija i jesu li primijetili o kome je riječ pogledajte OVDJE.

- Volim Božić i ugođaj koji donosi. Radostan sam zbog topline u domovima i prilike da se družimo s prijateljima i obitelji. Obožavam ovaj period.

Norvežanin ima sjajnu sezonu u dresu kluba iz Manchestera. Najbolji je strijelac Premier lige sa 17 golova u 16 utakmica, a 'građani' su trenutačno drugi s dva boda manje od Arsenala. City na zadnjih šest utakmica isto toliko pobjeda, a Norvežanin je u tom periodu zabio četiri gola i dva puta asistirao.