Norveški napadač zvijezda je društvenih mreža na kojima često objavljuje videozapise i vlogove privatnog života. U božićnom duhu objavio je još jedan video u kojem se obukao u odijelo Djeda božićnjaka i darivao djecu
VIDEO Ho, ho, ho! Nogometna zvijezda postala je Djed Božićnjak, prepoznajete li ga?
Napadač Manchester Cityja i norveški reprezentativac Erling Haaland na službenom YouTube kanalu objavljuje razna videa i vlogove iz privatnog života. Nije uobičajeno da profesionalni nogometaši objavljuju svakodnevne aktivnosti, ali stasiti napadač odudara u tom aspektu, baš kao što je iznad napadačke konkurencije na nogometnim terenima.
Nedavno je objavio video u kojem pokazuje kako izgleda dan u životu profesionalnog nogometaša, a uoči Božića odlučio se obući u Djeda Božićnjaka i iznenaditi najmlađe navijače 'građana'. Video njihovih reakcija i jesu li primijetili o kome je riječ pogledajte OVDJE.
- Volim Božić i ugođaj koji donosi. Radostan sam zbog topline u domovima i prilike da se družimo s prijateljima i obitelji. Obožavam ovaj period.
Norvežanin ima sjajnu sezonu u dresu kluba iz Manchestera. Najbolji je strijelac Premier lige sa 17 golova u 16 utakmica, a 'građani' su trenutačno drugi s dva boda manje od Arsenala. City na zadnjih šest utakmica isto toliko pobjeda, a Norvežanin je u tom periodu zabio četiri gola i dva puta asistirao.
