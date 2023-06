VIDEO Najluđa završnica sezone u Belgiji: Eurogol u 94. za prvu titulu Antwerpa još od 1957.!

Krajnje dramatičan bio je kraj belgijskog nogometnog prvenstva gdje su tri momčadi jurile naslov prvaka, a na kraju je najviše sreće imao Royal Antwerp koji je postao prvak Belgije po peti put u povijesti, prvi put nakon sezone 1956/57.

Prije posljednjeg kola Lige za prvaka tri su momčadi imale šanse postati prvakom, Union St. Gilloise, Royal Antwerp i Genk. U najboljoj poziciji je bio St. Gilloise jer je igrao domaću utakmicu protiv Club Bruggea koji nije mogao naprijed sa svog četvrtog mjesta.

I imao je Union St. Gilloise vodstvo 1-0 sve do 89. minute kada je na tom susretu krenuo nevjerojatan obrat koji je okončan pobjedom Club Bruggea od 3-1.

S obzirom na takav rezultat šanse su se otvarale Genku i Antwerpu koji su igrali međusobno. Genku je za naslov prvaka trebala pobjeda, a Antwerpu bod. Genk je vodio 2-1 do 94. minute, a tada je Royal Antwerp došao do zlatnog pogotka vrijednog naslova prvaka. Zabio ga je 34-godišnji, donedavni belgijski reprezentativac, Toby Alderweireld. Bomba u same rašlje!

Gol za naslov Royal Antwerpa pogledajte OVDJE.

Ukratko, u 89. minuti prvak je bio Union St. Gilloise, u 91. Genk, a u 94. Antwerp.

Na kraju je Antwerp skupio 47 bodova, bod više od spomenutog dvojca. Kao drugi će Genk u kvalifikacije za Ligu prvaka, dok je Union St. Gilloise pao na treću poziciju.