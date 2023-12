VIDEO Naklonimo se našem maestru! Pogledajte još jednu Modrićevu partiju za pamćenje

Modrić odlazi iz Real Madrida na kraju sezone, objavile su prije nekoliko dana katalonske novine Sport. Nije to prvi put da ga novine iz grada mrskog Madridu sele iz kraljevskog kluba, no ovaj put mnogi misle da je došao kraj jednoj velikoj eri.

Luki na ljeto istječe ugovor, ima 38 godina i klub vrlo vjerojatno želi otvoriti prostor za mlađe igrače, što je razumljivo. No, kada ti jedan veteran dominira i izgara svaku utakmicu, jedan je od najboljih i druge čini boljima, jednostavno ga je teško pustiti da ode samo tako. Nije on bilo tko, on je jedan od najboljih veznjaka u povijesti. On je Luka Modrić.

Nova Modrićeva partija za pamćenje

Na početku sezone bio je na tankom ledu. Ulazio je s klupe i bio je nezadovoljan statusom, ali uslijed ozljeda i izostanaka, Ancelotti ga je gurnuo u početnu jedanaestorku, a Luka je opet, po tko zna koji put već, pokazao da je i dalje od neprocjenjive vrijednosti za Real. U pobjedi protiv Villarreala (5-1) odigrao je najbolju utakmicu ove sezone. Čudesno je asistirao Judeu Bellinghamu za 1-0 pa potom i zabio za konačnih 4-1.

Bilo ga je svugdje po terenu. Diktirao je tempo, pokrivao svaki metar terena, razigravao suigrače i razbijao suparničke napade. Sve ono što radi zadnjih 15 godina. Oduševio je navijače Reala i španjolske medije pa i pokazao Ancelottiju da neće samo tako odustati od dirigentske palice. Na početku sezone bio je u sjeni, bila mu je namijenjena uloga mentora i igrača s klupe, no Luka je pokazao da je više od toga. I dalje je glavni pod svjetlima reflektora i virtuoz koji svima daje do znanja da njegovo vrijeme nije prošlo.

Donosimo vam sažetak Modrićeve partije protiv Villarreala. Nema potrebe ništa dodavati. Uživajmo u nogometnoj poeziji dok god traje.

