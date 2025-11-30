VIDEO Napadač Crystal Palacea dvaput udario loptu kod penala! Pogledajte što je uslijedilo

Crystal Palace poveo je protiv Manchester Uniteda golom Matete s bijele točke u 36. minuti. Točnije, ponovljenog kaznenog udarca jer je nakon prvog izvođenja Mateti gol poništen.

Napadač londonske momčadi dvaput je udario loptu prilikom izvođenja kaznenog udarca, a od srpnja ove godine, penal se u tom slučaju ponavlja. Novo je to pravilo u nogometu koje je usvojeno nakon peripetija iz prošle sezone kada je Julianu Alvarezu poništen gol u raspucavanju penala protiv Reala zbog dvostrukog dodira.

Situaciju pogledajte OVDJE

Ipak, pomalo je bizarno da igrač koji napravi prekršaj u smislu dvostrukog dodira prilikom izvođenja jedanaesterca dobije drugu šansu, odnosno ne snosi odgovornost za pogrešku...