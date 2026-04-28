Obavijesti

Sport

Komentari 1
VELIKA NETRPELJIVOST

VIDEO Napeto na sučeljavanju pred Arenom! Ilić provocirao hrvatskog prvaka prije okršaja

Piše Domagoj Vugrinović,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: instagram

Aleksandar Ilić posljednju borbu u FNC-u imao je s Miranom Fabjanom kojeg je nokautirao u prvoj rundi velikog eventa u Muchenu

Pred beogradskom Arenom održalo se prvo sučeljavanje Aleksandra 'Joker' Ilića (37 godina 18-7) i Đanija Barbira (28, 7-1-1). Dvojac će nakon godina netrpeljivosti odraditi borbu za nešto više od mjesec dana, točnije 30. svibnja na FNC-u 31.

Njihova borba bit će za pojas srednje kategorije. Sučeljavanje je vodio Saša Drobac i bilo je itekako napeto. Dvojac je stao jedan nasuprot drugome, a Ilić je poručio Barbiru: "Ajde da i ti obraniš pojas jednom više", aludirajući na to da je hrvatski borac posljednji put branio pojas 2023. godine u Zagrebu protiv Poljaka Arkadiusza Maziakowskog. Barbir nije odgovorio na provokacije.

Osim meča ovog dvojca, navijače u Beogradu očekuje i niz drugih spektakularnih borbi. U teškoj kategoriji borit će se Darko Stošić, bivši izazivač za pojas, protiv prekaljenog UFC-ovca Grega Hardyja, koji je bivša zvijezda NFL-a.

Pojas će napasti i Ivica Trušček. Legendarni Hrvat, borac s najviše mečeva u regiji, napast će Kamira Krasku u velteru. U ostalim mečevima koje je FNC dosad objavio borit će se Tomo Spahović protiv Valerija Atanasova u poluteškoj kategoriji, Stanislav Krofak protiv Aleksandra Jankovića u velteru te debitant u hrvatskoj MMA organizaciji Irisbiev Khanbulat protiv Dalibora Dragojevića, također u velteru.

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
OSTALO

24sata logo

24sata © 2026