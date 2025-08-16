Obavijesti

Sport

Komentari 7
APSOLUTNI FOKUS

VIDEO Napetost se može rezati nožem: Pogledajte situaciju s vaganja Hrgovića i Adeleyea

Piše Petar Božičević,
Čitanje članka: < 1 min
VIDEO Napetost se može rezati nožem: Pogledajte situaciju s vaganja Hrgovića i Adeleyea
Foto: Screenshot/X

Imao sam milijun noći poput ove, stoga se trebamo uhvatiti posla. Osjećam se snažno. Došao sam uništiti ovoga tipa, rekao je Hrgović na vaganju

Filipa Hrgovića (33) čeka meč protiv Davida Adeleyea (28) u Rijadu, a Hrvatu će to biti prva borba nakon pobjede protiv Joea Joycea u travnju. Boksači su odradili službeno vaganje uoči meča.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Hrgović nakon poraza: 'Ovako se ne mogu povući. Još jednom ću na put prema svjetskoj tituli' 00:56
Hrgović nakon poraza: 'Ovako se ne mogu povući. Još jednom ću na put prema svjetskoj tituli' | Video: 24sata/Video

Hrgović je nešto teži i ima 109,7 kilograma, dok je Adeley na 109 kg. 

- Imao sam milijun noći poput ove, stoga se trebamo uhvatiti posla. Osjećam se snažno. Došao sam uništiti ovoga tipa - rekao je Hrgović na vaganju. 

Nakon toga borci su odradili sučeljavanje oči u oči u trajanju od 20-ak sekundi, a u zraku se mogla osjetiti napetost. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 7
UŽIVO HNL transferi: Hajduk produžio s talentiranim krilom, Dinamo prodao Darija Špikića
LJETNI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO HNL transferi: Hajduk produžio s talentiranim krilom, Dinamo prodao Darija Špikića

Ljetni prijelazni rok u HNL-u počeo je 26. lipnja, a završava 5. rujna. Pripreme za sve prvoligaše završavaju, mercato se zahuktao
UŽIVO Strani transferi: Matija Frigan potpisao za Parmu, Livakovića su ponudili Realu?
INOZEMNI MERCATO

UŽIVO Strani transferi: Matija Frigan potpisao za Parmu, Livakovića su ponudili Realu?

Ljetni prijelazni rok u većini europskih liga počeo je prvog dana srpnja, tek sad kreću pravi poslovi na mercatu i slaganje momčadi za novu sezonu
FOTO Nekad su dominirale u UFC-u, a danas zajedno snimaju sadržaj koji nije za svačije oči
UJEDINILE SNAGE

FOTO Nekad su dominirale u UFC-u, a danas zajedno snimaju sadržaj koji nije za svačije oči

Paige vanZant (30) i Maryna Moroz (33) zvijezde su ženskog MMA sporta. Dok je Paige odavno napustila UFC i okušala se u natjecanju u šamaranju, Maryna je još u toj organizaciji. No jedna i druga fokusirale su se i na snimanja u oskudnim odjevnim kombinacijama. Nedavno su skupa snimile video sličnog sadržaja koji je mnoge ostavio bez teksta

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025