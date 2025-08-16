VIDEO Napetost se može rezati nožem: Pogledajte situaciju s vaganja Hrgovića i Adeleyea

Imao sam milijun noći poput ove, stoga se trebamo uhvatiti posla. Osjećam se snažno. Došao sam uništiti ovoga tipa, rekao je Hrgović na vaganju
Filipa Hrgovića (33) čeka meč protiv Davida Adeleyea (28) u Rijadu, a Hrvatu će to biti prva borba nakon pobjede protiv Joea Joycea u travnju. Boksači su odradili službeno vaganje uoči meča.
Hrgović je nešto teži i ima 109,7 kilograma, dok je Adeley na 109 kg.
- Imao sam milijun noći poput ove, stoga se trebamo uhvatiti posla. Osjećam se snažno. Došao sam uništiti ovoga tipa - rekao je Hrgović na vaganju.
Nakon toga borci su odradili sučeljavanje oči u oči u trajanju od 20-ak sekundi, a u zraku se mogla osjetiti napetost.
