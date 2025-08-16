VIDEO Napetost se može rezati nožem: Pogledajte situaciju s vaganja Hrgovića i Adeleyea

Filipa Hrgovića (33) čeka meč protiv Davida Adeleyea (28) u Rijadu, a Hrvatu će to biti prva borba nakon pobjede protiv Joea Joycea u travnju. Boksači su odradili službeno vaganje uoči meča.

Pokretanje videa... 00:56 Hrgović nakon poraza: 'Ovako se ne mogu povući. Još jednom ću na put prema svjetskoj tituli' | Video: 24sata/Video

Hrgović je nešto teži i ima 109,7 kilograma, dok je Adeley na 109 kg.

- Imao sam milijun noći poput ove, stoga se trebamo uhvatiti posla. Osjećam se snažno. Došao sam uništiti ovoga tipa - rekao je Hrgović na vaganju.

Nakon toga borci su odradili sučeljavanje oči u oči u trajanju od 20-ak sekundi, a u zraku se mogla osjetiti napetost.