VIDEO Navijači Barcelone su kamenovali vlastiti autobus!

Nedjeljni El Clásico, utakmica koja može odlučiti prvaka španjolske La Lige, imala je nevjerojatnu uvertiru. Dok se momčad Barcelone približavala stadionu Camp Nou, tisuće navijača dočekale su je uz euforiju, ali i napad. U bizarnom spletu okolnosti, skupina vlastitih pristaša kamenovala je klupski autobus misleći da se radi o vozilu Real Madrida!?

Dok je autobus s igračima Barcelone prolazio kroz masu navijača, uz gusti dim od upaljenih baklji, vidljivost je bila loša. To je dovelo do nevjerojatne zabune. Skupina navijača, uvjerena da gađa autobus mrskog rivala iz Madrida, počela je bacati razne predmete prema vozilu. Na snimkama koje su se brzo proširile društvenim mrežama, a koje su zabilježile kamere emisije El Chiringuito de Jugones, vidi se kako predmeti udaraju u autobus na kojem je bio jasno vidljiv grb Barcelone.

Navijači su pritom vikali "je*eni Real Madrid", a prestali s napadom tek kada su shvatili svoju pogrešku. Na autobusu su razbili jedan prozor, no srećom nije bilo teže ozlijeđenih. Kasnije su, po dolasku na stadion, napali i pravi autobus Real Madrida, što dodatno svjedoči o uzavreloj atmosferi. Ovo nije prvi put da se navijačima Barcelone događa ovakva pogreška; sličan incident zbio se u travnju 2024. uoči četvrtfinalne utakmice Lige prvaka, kada su staklenim bocama gađali autobus za koji su vjerovali da prevozi momčad PSG-a, a zapravo je bio njihov.

Lopte za plažu i stare provokacije

Napeta atmosfera uoči El Clásica nije ništa novo. Rivalstvo je često bilo obilježeno ne samo nogometnim potezima, već i političkim porukama i provokacijama s tribina. Jedan od najupečatljivijih prosvjeda dogodio se u prosincu 2019., kada su katalonski prosvjednici iz skupine "Demokratski tsunami" prekinuli utakmicu bacivši na travnjak desetke žutih i crnih lopti za plažu. Time su željeli skrenuti pozornost svijeta na pokret za neovisnost Katalonije, pri čemu su crne lopte simbolizirale gumene metke koje je policija koristila protiv prosvjednika.

Uz to, u najavi nedjeljnog dvoboja ponovno je postala aktualna poznata provokativna pjesma "Madrid, cabrón, saluda al campeón" ("Madrid, gadovi, pozdravite prvaka"). Skandiranje je postalo slavno nakon što ga je bivši napadač Barcelone Samuel Eto'o zapjevao tijekom proslave naslova 2005. godine, zbog čega se kasnije ispričao. Od tada je postala neizostavan dio folklora El Clásica, a s vremenom su je preuzeli i navijači i igrači Reala, koji su istu poruku u nekim prilikama upućivali bivšem stoperu Barcelone Gerardu Piquéu.

