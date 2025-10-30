VIDEO Navijači Hajduka čekaju u redovima, ali u Koprivnici

Hajduk je u odličnoj formi u HNl-u te je u prvenstvu pobijedio četiri utakmice za redom, a posebno je dojmljivo izgledao Hajduk na gostovanjima kod Istre i Gorice. Doduše, Splićani se nisu proslavili u zadnjoj utakmici u kojoj su tek nakon jedanaesteraca izbacili Cibaliju iz Kupa, ali je interes za Hajdukove utakmice i dalje nevjerojatan. Sljedeću utakmicu Hajduk igra u Koprivnici protiv Slaven Belupa, a njegovi navijači već su u velikim redovima, javlja portal ePodravina.

Video navijača u redovima pogledajte OVDJE.

Stadion u Koprivnici bit će krcat, a to pokazuju i scene ispred stadiona. Čak tri dana prije utakmice nekoliko stotina navijača Hajduka stalo je u red za karte kako bi što prije došli do svog mjesta. Preko interneta se moglo kupiti karte za sektor C3 te se to rasprodalo za manje od dvije minute (oko 350 karata), a hajdukovci na licu mjesta mogu kupiti karte samo za sektor C1.

Podsjetimo, Belupo je obznanio da su obilježja Hajduka dozvoljena samo na sektorima C. Prodaja ulaznica za gostujuće navijače, dakle za sektor C1, trajala je samo u četvrtak od 12 so 16 sati. Tako će ponovo u Koprivnici biti velik broj pristalica Majstora s mora i očekuje se još jedna sjajna atmosfera. Hajduk je prvi na tablici te ima tri boda više od Dinama te mu treba pobjeda kako bi održavao razliku.