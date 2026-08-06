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INCIDENTI

VIDEO Makljaža u Litvi: Torcida se mlatila s lokalcima na ulici

Piše Ivan Tomašković,
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VIDEO Makljaža u Litvi: Torcida se mlatila s lokalcima na ulici
Foto: Facebook
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Manja skupina navijača snimljena je kako se tuče s lokalcima iako nije poznato je li riječ o navijačima

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Nogometaši Hajduka u 19 sati po hrvatskom vremenu u Vilniusu igraju prvu utakmicu 3. pretkola Konferencijske lige protiv domaćeg Žalgirisa.

S Hajdukom je na sjever Europe doputovalo nekoliko stotina navijača i ako je za suditi prema snimkama koje kruže društvenim mrežama, došlo je do sukoba s domaćim navijačima. 

Manja skupina huligana snimljena je kako se tuče s lokalcima iako nije poznato je li riječ o navijačima. Jedan od njih navijača u bijeloj majici završio je na tlu, a nakon par sekundi jedan od pripadnika, čini se, Torcide smirio je situaciju iako su muškarci u crnim majicama i dalje bijesnili. 

Inače, pripadnici Torcide posljednje incidente radili su u Varaždinu kada su zapalili plastične stolice na južnoj tribini stadiona Varteksa. Nogometni klub Varaždin podnio je prijavu zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela oštećenje tuđe stvari.

Huligani Hajduka na južnoj tribini zapalili su oko 50 plastičnih stolaca i slomili ih desetak. 

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Komentari 26
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