Vinicius Junior ponovno se našao u centru pažnje zbog njegovog ponašanja izvan terena. U susretu protiv Seville igrao je do 83. minute kada je zamijenjen i ispraćen zvižducima. On je izbrisao profilnu sliku.
VIDEO Navijači Reala izviždali su Vinija. Evo kako je odgovorio
U zadnjem subotnjem susretu 17. kola La Lige nogometaši Real Madrida su na svom terenu pobijedili Sevillu s 2-0.
Real je poveo u 38. minuti kada je nakon ubačaja Rodryga, a najviši u skoku bio je Bellingham i glavom pogodio za 1-0. Gosti iz Seville u 68. minuti su ostali s igračem manje nakon što je drugi žuti karton dobio Marcao. U 86. minuti na Rodrygu je napravljen prekršaj za jedanaesterac, a precizan je bio Kylian Mbappe za 2-0.
POGLEDAJTE VIDEO:
Pokretanje videa...
Međutim, Vinicius Junior se još jednom našao u centru pažnje kada je izlazio iz igre u 83. minuti. Navijači 'kraljevskog kluba' glasnim zvižducima su ispratili Brazilca s terena, a umjesto njega u igru je ušao Gonzalo Garcija. Video možete pogledati OVDJE.
Vini se očito nije slagao s odlukom trenera Xabija Alonsa pa je nakon utakmice, još vruće glave, odlučio promijeniti profilnu sliku na Instagram profilu. Brazilac je izbrisao sliku na kojoj drži dres Real Madrida i zamijenio je onom na kojoj igra za svoju reprezentaciju.
Također je objavio fotografije s utakmice, a u opis je stavio samo "..." i tim potezom dolio ulje na vatru u njegov odnos s Bernabéuom.
"Ovo je samo novo poglavlje u hladnom ratu između Viniciusa i navijača. U međuvremenu, Brazilac još uvijek ne obnavlja ugovor", piše španjolska Marca.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+