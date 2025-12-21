VIDEO Navijači Reala izviždali su Vinija. Evo kako je odgovorio

U zadnjem subotnjem susretu 17. kola La Lige nogometaši Real Madrida su na svom terenu pobijedili Sevillu s 2-0.

Real je poveo u 38. minuti kada je nakon ubačaja Rodryga, a najviši u skoku bio je Bellingham i glavom pogodio za 1-0. Gosti iz Seville u 68. minuti su ostali s igračem manje nakon što je drugi žuti karton dobio Marcao. U 86. minuti na Rodrygu je napravljen prekršaj za jedanaesterac, a precizan je bio Kylian Mbappe za 2-0.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 04:39 Crno: Svečano otvoren kamp Real Madrida | Video: 24sata/pixsell

Međutim, Vinicius Junior se još jednom našao u centru pažnje kada je izlazio iz igre u 83. minuti. Navijači 'kraljevskog kluba' glasnim zvižducima su ispratili Brazilca s terena, a umjesto njega u igru je ušao Gonzalo Garcija. Video možete pogledati OVDJE.

Foto: Juan Barbosa

Vini se očito nije slagao s odlukom trenera Xabija Alonsa pa je nakon utakmice, još vruće glave, odlučio promijeniti profilnu sliku na Instagram profilu. Brazilac je izbrisao sliku na kojoj drži dres Real Madrida i zamijenio je onom na kojoj igra za svoju reprezentaciju.

Također je objavio fotografije s utakmice, a u opis je stavio samo "..." i tim potezom dolio ulje na vatru u njegov odnos s Bernabéuom.

"Ovo je samo novo poglavlje u hladnom ratu između Viniciusa i navijača. U međuvremenu, Brazilac još uvijek ne obnavlja ugovor", piše španjolska Marca.