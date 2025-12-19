Obavijesti

NEDOSTAJE IM MAESTRO

VIDEO Navijači Reala žele samo jedno: 'Vratite nam Modrića!'

Piše Jakov Drobnjak,
VIDEO Navijači Reala žele samo jedno: 'Vratite nam Modrića!'
Popularna stranica na Facebooku objavila je video u kojem ispituju navijače Reala koga žele vratiti u klub. Spominjali su se tu Ronaldo, Benzema i Ramos, ali najviše ljudi reklo je ime hrvatskog maestra

Luka Modrić je iz Reala otišao kao jedan od najvećih igrača koji je nosio "kraljevski dres". Otišao je kao igrač s najviše trofeja u povijesti kluba (28), kao osvajač Zlatne lopte i kao apsolutna legenda kluba. Iako na leđima ima 40 godina, mnogi mediji u Španjolskoj mišljenja su da bi hrvatski kapetan jako dobro došao Xabiju Alonsu i njegovim trupama jer im nedostaje vođa, a isto to govore i navijači. U kratkom ispitivanju na ulici pristalice Reala pokazale su da im Modrić i dalje jako nedostaje.

Modrić se emotivnom objavom oprostio od 'kraljevskog kluba': Real će zauvijek biti moj dom...
Modrić se emotivnom objavom oprostio od 'kraljevskog kluba': Real će zauvijek biti moj dom... | Video: 24sata Video

Popularna stranica Bleacher Report Football provela je istraživanje na ulicama Madrida. Pitali su navijače "kraljeva" da kažu igrače koje bi htjeli vratiti u klub. Naravno, navijači su spomenuli velikog Cristiana Ronalda, Karima Benzemu, kapetana Sergija Ramosa, Marcela, čarobnog Tonija Krossa, ali najviše je ljudi reklo upravo - Luka Modrić. Hrvatski maestro dirigirao je Realom više od desetljeća, a zadnjih godina postao je motor i vođa momčadi. Sada ga nema, Real se muči, a navijači ga žele vratiti u klub.

Hrvaski maestro u Milanu proživljava novu mladost. I dalje je jedan od najboljih veznjaka svijeta, a talijanskog velikana vodi prema naslovu prvaka. Milan je s Modrićem kao vođom na drugom mjestu talijanskog prvenstva, s bodom manje od gradskog rivala Intera. Modrić je u sjajnoj formi i samo tako mora nastaviti kako bi bio spreman otplesati posljednji čin s Hrvatskom na Svjetskom prvenstvu.

