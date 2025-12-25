Obavijesti

Sport

Komentari 2
PRAVI DUH BOŽIĆA

VIDEO Navijači Union Berlina se okupili i zajedno pjevali božićne pjesme! Pogledajte ovu emociju

Piše Jakov Drobnjak,
Čitanje članka: 1 min
VIDEO Navijači Union Berlina se okupili i zajedno pjevali božićne pjesme! Pogledajte ovu emociju
12
Foto: Annegret Hilse/REUTERS

Navijači Uniona iz Berlina se svake godine tradicionalno okupljaju na stadionu i pjevaju božićne pjesme. I ove godine atmosfera je bila fantastična, a slike su obišle svijet

Prekrasan prizor stigao je iz Berlina gdje su se navijači tamošnjeg prvoligaša Uniona okupili na stadionu i pjevali božićne pjesme, događaj poznat kao "Weihnachtssingen". To je tradicija stara već 23 godine i svi koji dođu su oduševljeni atmosferom. Union Berlin je pustio 28.500 ulaznica u prodaju koju su se odmah rasprodale, a nekoliko navijača podijelilo je svoje dojmove s ove prekrasne manifestacije.

POGLEDAJTE PREKRASNU ATMOSFERU U BERLINU:

Pokretanje videa...

Više od 28.000 njemačkih nogometnih navijača pjevalo je božićne pjesme na stadionu Union Berlina 03:26
Više od 28.000 njemačkih nogometnih navijača pjevalo je božićne pjesme na stadionu Union Berlina | Video: 24sata/reuters

Ovaj događaj nije samo okupljanje navijača, već simbol zajedništva i obiteljske atmosfere koja krasi ovaj berlinski klub. Reakcije na objavu bile su isključivo pozitivne, a komentari poput "Kao i uvijek, predivno" i "Jednom unionovac, uvijek unionovac" najbolje svjedoče o dubokoj povezanosti navijača i kluba. Jedan je navijač čak poručio: "Union, želim vam sretan Božić, dobar ulazak u novu godinu i prvo mjesto u Bundesligi".

- Mnogi drugi ljudi ovdje na stadionu vjerojatno bi rekli da je to postalo dio tradicije. Nama je ovo prvi put da smo na božićnom zajedničkom pjevanju, prvi put nakon pet godina uspjeli smo doći do ulaznica - rekao je jedan navijač Uniona za News 5.

Fans of 1. FC Union Berlin gather at soccer stadium to sing Christmas carols, in Berlin
Foto: Annegret Hilse/REUTERS

Ovaj događaj savršeno oslikava duh kluba čiji su navijači poznati po nadimku "željezni" ("Die Eisernen"). Njihova odanost ide toliko daleko da su u prošlosti i sami sudjelovali u obnovi stadiona, čime su pokazali da je Union Berlin za njih puno više od nogometa. Klub je kraj 2025. godine dočekao u odličnoj formi, upisavši važne pobjede protiv 1. FC Kölna (1-0) i RB Leipziga (3-1), što im daje razloga za optimizam uoči nastavka sezone.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 2
EKSKLUZIVNO Joško Gvardiol u zagrljaju misteriozne plavuše u Bogovićevoj: 'Kupio joj je ruže'
VIDEO/FOTO

EKSKLUZIVNO Joško Gvardiol u zagrljaju misteriozne plavuše u Bogovićevoj: 'Kupio joj je ruže'

Stopera 'vatrenih' i Manchester Cityja naš čitatelj snimio je na Badnjak u srijedu navečer u Bogovićevoj ulici
FOTOEKSKLUZIV Joško Gvardiol grlio plavokosu damu u Zagrebu
ZABAVA NA BADNJAK

FOTOEKSKLUZIV Joško Gvardiol grlio plavokosu damu u Zagrebu

ZAGREB Joško Gvardiol grlio je plavokosu djevojku na Badnjak u Bogovićevoj ulici. Tamo je bio s društvom. Čitatelj 24sata snimio ga je u trenutku dok se grlio s nepoznatom damom. Kupio joj je i buket ruža...
FOTO Bivša reprezentativka u vaterpolu sad osvaja TV ekrane, šarmirala je i Joška Gvardiola
NASLJEDNICA MILE HORVAT

FOTO Bivša reprezentativka u vaterpolu sad osvaja TV ekrane, šarmirala je i Joška Gvardiola

Leonarda Pavić (26) prva je žena koja prenosi nogometne utakmice na TV-u u Hrvatskoj, ali i vodi studijske emisije. Iz bazena u eter, ova bivša vaterpolistica ruši barijere i inspirira nove generacije sportskih novinarki

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025