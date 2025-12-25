VIDEO Navijači Union Berlina se okupili i zajedno pjevali božićne pjesme! Pogledajte ovu emociju

Prekrasan prizor stigao je iz Berlina gdje su se navijači tamošnjeg prvoligaša Uniona okupili na stadionu i pjevali božićne pjesme, događaj poznat kao "Weihnachtssingen". To je tradicija stara već 23 godine i svi koji dođu su oduševljeni atmosferom. Union Berlin je pustio 28.500 ulaznica u prodaju koju su se odmah rasprodale, a nekoliko navijača podijelilo je svoje dojmove s ove prekrasne manifestacije.

Više od 28.000 njemačkih nogometnih navijača pjevalo je božićne pjesme na stadionu Union Berlina

Ovaj događaj nije samo okupljanje navijača, već simbol zajedništva i obiteljske atmosfere koja krasi ovaj berlinski klub. Reakcije na objavu bile su isključivo pozitivne, a komentari poput "Kao i uvijek, predivno" i "Jednom unionovac, uvijek unionovac" najbolje svjedoče o dubokoj povezanosti navijača i kluba. Jedan je navijač čak poručio: "Union, želim vam sretan Božić, dobar ulazak u novu godinu i prvo mjesto u Bundesligi".

- Mnogi drugi ljudi ovdje na stadionu vjerojatno bi rekli da je to postalo dio tradicije. Nama je ovo prvi put da smo na božićnom zajedničkom pjevanju, prvi put nakon pet godina uspjeli smo doći do ulaznica - rekao je jedan navijač Uniona za News 5.

Foto: Annegret Hilse/REUTERS

Ovaj događaj savršeno oslikava duh kluba čiji su navijači poznati po nadimku "željezni" ("Die Eisernen"). Njihova odanost ide toliko daleko da su u prošlosti i sami sudjelovali u obnovi stadiona, čime su pokazali da je Union Berlin za njih puno više od nogometa. Klub je kraj 2025. godine dočekao u odličnoj formi, upisavši važne pobjede protiv 1. FC Kölna (1-0) i RB Leipziga (3-1), što im daje razloga za optimizam uoči nastavka sezone.