VIDEO Navijači West Hama su otkrili 'uljeze' na tribini, a onda je krenuo kaos po stepenicama

Veliki londonski derbi između West Hama i Arsenala, utakmica ogromnog uloga za oba kluba, donijela je i sramotne scene na tribinama. Borba "topnika" za naslov prvaka i "čekićara" za ostanak u ligi stvorila je eksplozivnu atmosferu koja je eskalirala u nasilje.

Foto: Andrew Couldridge/REUTERS

Do incidenta je došlo u samoj završnici napete utakmice. Tenzije, koje su rasle tijekom cijelog susreta, potpuno su proključale u 83. minuti, kada je Leandro Trossard zabio, kako se kasnije pokazalo, pobjednički gol za Arsenal. Dok je gostujući sektor slavio, prava drama odvijala se na tribini s domaćim navijačima.

Nekolicina navijača Arsenala, koji su očito uspjeli kupiti ulaznice za domaći sektor, nisu uspjeli sakriti svoje oduševljenje. Njihovo slavlje otkrilo ih je i izazvalo trenutačan i bijesan odgovor navijača West Hama. Snimke koje su se brzo proširile interentom prikazuju kako ih okružuje gnjevna masa, vrijeđa, udara i na kraju nasilno gura i baca niz strme betonske stepenice prema izlazu. Jedan od navijača pritom je pao niz nekoliko stepenica. Redari su pokušali smiriti situaciju, no bili su nemoćni pred bujicom nasilja.

Atmosfera na stadionu postala je još toksičnija u 95. minuti. Callum Wilson mislio je da je zabio gol za izjednačenje i donio West Hamu zlata vrijedan bod, no nakon duge provjere, VAR je poništio gol zbog prekršaja nad Arsenalovim golmanom, Davidom Rayom. Ta kontroverzna odluka izazvala je erupciju bijesa među domaćim navijačima, dodatno pojačavajući neprijateljstvo prema svima osumnjičenima kao simpatizerima Arsenala. Trener "topnika" Mikel Arteta kasnije je pohvalio suca.

​- Sudac i VAR danas su imali puno hrabrosti zaustaviti i analizirati akciju te dati sucu priliku da donese odluku - rekao je Arteta.

Pobjeda je Arsenal dovela na samo dvije pobjede od osvajanja prve titule prvaka Engleske nakon 22 godine, dok je West Ham ostao u opasnoj zoni ispadanja.