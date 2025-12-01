Obavijesti

Sport

Komentari 3
EMOTIVAN TRENUTAK

VIDEO Dinamov junak plakao dok su Boyi pjevali. Evo snimke

Piše Jakov Drobnjak,
Čitanje članka: < 1 min
VIDEO Dinamov junak plakao dok su Boyi pjevali. Evo snimke
Foto: screenshot/instagram

Marko Soldo ušao je u 88. minuti kada je Dinamo imao minimalno vodstvo koje je bilo jako ugroženo jer su "modri" na terenu imali igrača manje. Veznjak je zabio za 2-0 i riješio utakmicu

Dinamo je preuzeo vrh prvenstva pobjedom u Gorici 2-0. Teško izvojevana pobjeda, ali važna tri boda idu na Maksimir. Prvi gol zabio je Monsef Bakrar u prvom dijelu, a pobjedu je u drugoj minuti nadoknade potvrdio Marko Soldo koji je u igru ušao u 88. minuti. Nakon pobjede i zabijenog gola, navijači su snimili emotivan trenutak.

Nakon što su igrači tradicionalno stali ispred Boysa nakon utakmice kako bi proslavili pobjedu, Soldu su prepravile emocije te je zaplakao. Video je objavila stranica "talk dinamo" te je u opisu dala podršku veznjaku.

"Ma ima u ovome Dinamu krvi, što je pokazala i večerašnja utakmica, kao i emocije pojedinaca nakon nje. Marko, da nije pošten i da nije podnio neke stvari, sigurno mu se večeras ne bi ovako vratilo", stoji u objavi.

Soldo je na Maksimir stigao ljetos iz Osijeka. I prije je bio u Dinamu, ali je išao na posudbe u Šibenik i Goricu. Osijeku je prodan 2024 godine za 400.000 eura, ali je ugradio klauzulu da ga za milijun eura može dobiti natrag, što je i učinio. Ove sezone Soldo nije ni blizu prvog plana kod Marija Kovačevića. Odigrao je tri utakmice u prvenstvu, a ukupno je odigrao samo osam minuta. Od prve minute startao je samo u Kupu protiv Predavca.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 3
Ljestvica i raspored HNL-a, Kupa i Europe. Satnica svih utakmica
SVE NA JEDNOM MJESTU

Ljestvica i raspored HNL-a, Kupa i Europe. Satnica svih utakmica

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvi dio sezone domaćeg prvenstva završava vikend prije Božića, a drugi dio zadnjeg vikenda u svibnju. Dinamo se natječe u Europskoj, Rijeka u Konferencijskoj ligi
FOTO Tko je Ćorićeva djevojka? Nekad sportska nada danas je influencerica i uživa po svijetu
MAKARANKA ANAMARIA

FOTO Tko je Ćorićeva djevojka? Nekad sportska nada danas je influencerica i uživa po svijetu

Borna Ćorić i influencerica Anamaria Raič više ne skrivaju ljubav. Par je potvrdio vezu fotkom na Instagramu. Anamaria ga prati na ATP touru i kaže kako nikad ne bi reklamirala donje rublje ni išla na izbor za miss
FOTO Tko sam ja? Bebe i dječaci postali su najbolji na svijetu
POGLEDAJTE GALERIJU

FOTO Tko sam ja? Bebe i dječaci postali su najbolji na svijetu

Zlatna lopta najprestižnija je pojedinačna nagrada u nogometu koju dodjeljuje časopis France Football od 1956. Prisjetili smo se kako su neki od njenih osvajača izgledali u djetinjstvu

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025