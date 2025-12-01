VIDEO Dinamov junak plakao dok su Boyi pjevali. Evo snimke

Dinamo je preuzeo vrh prvenstva pobjedom u Gorici 2-0. Teško izvojevana pobjeda, ali važna tri boda idu na Maksimir. Prvi gol zabio je Monsef Bakrar u prvom dijelu, a pobjedu je u drugoj minuti nadoknade potvrdio Marko Soldo koji je u igru ušao u 88. minuti. Nakon pobjede i zabijenog gola, navijači su snimili emotivan trenutak.

Nakon što su igrači tradicionalno stali ispred Boysa nakon utakmice kako bi proslavili pobjedu, Soldu su prepravile emocije te je zaplakao. Video je objavila stranica "talk dinamo" te je u opisu dala podršku veznjaku.

"Ma ima u ovome Dinamu krvi, što je pokazala i večerašnja utakmica, kao i emocije pojedinaca nakon nje. Marko, da nije pošten i da nije podnio neke stvari, sigurno mu se večeras ne bi ovako vratilo", stoji u objavi.

Soldo je na Maksimir stigao ljetos iz Osijeka. I prije je bio u Dinamu, ali je išao na posudbe u Šibenik i Goricu. Osijeku je prodan 2024 godine za 400.000 eura, ali je ugradio klauzulu da ga za milijun eura može dobiti natrag, što je i učinio. Ove sezone Soldo nije ni blizu prvog plana kod Marija Kovačevića. Odigrao je tri utakmice u prvenstvu, a ukupno je odigrao samo osam minuta. Od prve minute startao je samo u Kupu protiv Predavca.