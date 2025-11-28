Obavijesti

VIDEO Nekadašnji Dinamov wunderkind zabio fantastičan gol! Pogledajte ovo remek-djelo

Šaranić je bio junior Dinama i veliki talent, ali za prvu momčad odigrao je samo tri utakmice. Nakon godine dana igranja u Emiratima, ljetos je potpisao za Sesvete, a ovo mu je treći gol sezone

Sesvete su pobijedile Orijent 1-0 u 17. kolu Prve nogometne lige, a jedini gol zabio je Ivan Šaranić u 56. minuti. I to kakav! 

Nakon kontre domaćina lopta je stigla do Marjanovića, koji je poslao sjajnu loptu iza leđa obrane Orijenta. Utrčao je Šaranić i leđima okrenut golu uspio petom od prečke zabiti gol. 

Taj je gol bio dovoljan Sesvetama za pobjedu i sada su šeste na tablici sa 23 boda, dok je Orijent ostao osmi s 20. Šaranić je bio junior Dinama i veliki talent, ali za prvu momčad odigrao je samo tri utakmice. Nakon godine dana igranja u Emiratima, ljetos je potpisao za Sesvete, a ovo mu je treći gol sezone. 

