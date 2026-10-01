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I DALJE STOPOSTOTNI

VIDEO Nema Ronalda? Nema problema. Portugalci sredili i Dance, Haaland i društvo zapeli

Piše HINA,
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VIDEO Nema Ronalda? Nema problema. Portugalci sredili i Dance, Haaland i društvo zapeli
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Foto: Sebastian Elias Uth
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Portugalci nakon Ronaldova odlaska razbili Dansku 4-2, slavio i Wales protiv Haalandove Norveške, dok je Irska ispustila 2-0 protiv Austrije

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Nakon dramatičnog odlaska iz kruga reprezentacije Cristiana Ronalda portugalski nogometaši su pozitivno reagirali te su u Kopenhagenu pobijedili Dansku 4-2 u sklopu trećeg kola skupine 4 elitne Lige A Lige nacija.

Odličnu su utakmicu odigrali Portugalci koji su poveli u 13. minuti kada je Joao Cancelo lijepo potkopao loptu i prebacio danskog vratara za 1-0. Domaćin je izjednačio u 23. minuti kada je Damsgaard s 15 metara naciljao suprotni kut. No, Danska je kratko uživala u tom rezultatu jer je već u 25. Goncalo Ramos pogodio bliži kut za novo portugalsko vodstvo.

UEFA Nations League - Group A4 - Denmark v Portugal
Foto: Sebastian Elias Uth

Golove s utakmice Danska - Portugal pogledajte OVDJE.

Novi povratak Danci su napravili na startu drugog dijela kada je Hojlund u 53. pogodio za 2-2 i proslavio u stilu Cristiana Ronalda. No, od početka do kraja odlični Portugalci na kraju su zasluženo pobijedili 4-2. Golove su za gostujuće slavlje dali Vitinha u 67. i Joao Felix u 87. minuti.

U toj je skupini Wales na domaćem terenu u Cardiffu nadjačao Norvešku 2-1. Gosti su poveli golom Bobba u 11. minuti, ali su potonuli krajem prvog i početkom drugog dijela. Prvo je James izjednačio u 38. minuti, dok je odmah na startu drugog dijela isključen norveški igrač Heggem. Samo dvije minute kasnije Velšani su naplatili igrača više, a Williams je bio strijelac za konačnih 2-1.

UEFA Nations League - Group A4 - Wales v Norway
Foto: Hannah McKay

U Ligi B je Irska kao domaćin do 72. minute vodila 2-0 protiv Austrije, ali nije pobijedila već je ogled završio bez pobjednika 2-2. Oba irska pogotka dao je Parrott, u 12. i 45. minuti iz jedanaesterca, dok su goste spasili Prass golom u 72. i Gregoritsch koji je u 77. minuti postavio konačnih 2-2.

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