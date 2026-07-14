VIDEO Neoprezni Francuz ovako je skrivio penal na Yamalu. Jurčić: Nepravedno dosuđeno!

Dugo će se u Hrvatskoj pamtiti gol Engleske za 1-0 protiv Hrvatske u prvom kolu Svjetskog prvenstva. Prošlo je tek desetak minuta, kada je Luka Modrić skrivio jedanaesterac nad Nonijem Maduekeom, kapetan "vatrenih“ nespretno je reagirao pokušavajući očistiti loptu na rubu kaznenog prostora, a hitri Englez "ubacio“ se ispred njega i izborio kontakt.

Vrlo sličan prekršaj napravio je i lijevi bek francuske reprezentacije Lucas Digne u polufinalu Svjetskog prvenstva. Lamine Yamal spretno je utrčao, ramenom odnio loptu ispred Dignea, koji nije pazio na leđa i neoprezno je udario španjolsku zvijezdu po nozi.

Foto: Lee Smith/REUTERS

Foto: Lee Smith/REUTERS

Ivan Barton brzo je pokazao na bijelu točku, a Mikel Oyarzabal bio je siguran realizator. To mu je čak 14. gol za španjolsku reprezentaciju u sezoni 2025./26., a ujedno i peti na ovom Svjetskom prvenstvu, čime je najbolji strijelac "furije“. Gol pogledajte OVDJE.

O penalu se raspravljalo i u HRT-ovom studiju.

- Imam prijedbu. Često suci, kada objašnjavaju igru rukom, osnovni kriterij bude je li lopta išla na ruku ili ruka na loptu - objašnjavao je Krunoslav Jurčić koji je zaključio...

- Po meni, konkretno u ovom primjeru, Yamal je išao rukom na loptu. To je tipičan primjer toga i po meni je ovo nepravedno dosuđen penal za Španjolsku jer je Yamal igrao rukom.

Robert Matteoni drugačije je mislio.

- Po meni on (Yamal, op. a.) potpuno drži ruku uz tijelo. Okrenuo se u stranu i potpuno približio ruku uz tijelo jer je očekivao da će ovaj (Digne, op. a.) odbiti loptu. Možemo razgovarati o svačemu, procjene sudaca često su nedoslijedne, ali u ovom slučaju rekao bih da je penal čisti. Barem po kriteriju kada je Modrić protiv Engleske napravio sličan prekršaj.