Lindsey Vonn na električnom skuteru pokazuje neslomljivi duh nakon stravičnog pada! "Nabavila sam nove kotače!", poručuje Vonn dok se oporavlja od teških ozljeda
VIDEO Nepobjediva Lindsey je kolica zamijenila mini jurilicom
Skijaška legenda Lindsey Vonn samo mjesec dana nakon stravičnog pada koji joj je okončao karijeru i ugrozio nogu ponovno inspirira obožavatelje. Objavila je video koji pokazuje neslomljivi duh i smisao za humor dok se kreće prema oporavku na novom, pomalo neobičnom prijevoznom sredstvu.
U kratkom videu, 41-godišnja Vonn s osmijehom na licu vozi mali električni skuter po svojoj kući. U ležernoj trenirci s natpisom "USA" na leđima, vješto upravlja novim vozilom, ostavljajući prazna invalidska kolica. Desna joj je noga u ortopedskoj čizmi.
"Nabavila sam nove kotače! Ovo je najbrže što ću se kretati neko vrijeme, ali bolje je od invalidskih kolica! Zovem ga 'Speedy'", napisala je Vonn u opisu objave. Komentari su prepuni podrške i duhovitih opaski, a jedan od pratitelja joj je poručio: "Slatki kotači. Izmjeri si prolazno vrijeme, postavi vrata i odvozi utrku", aludirajući na njenu natjecateljsku prirodu. Drugi su dijelili svoja iskustva s ozljedama.
Dug i težak put do oporavka
Ova naizgled bezbrižna objava stigla je točno mjesec dana nakon katastrofalnog pada na spustu na Zimskim olimpijskim igrama 2026. u Cortini d'Ampezzo. Samo 13 sekundi nakon početka utrke, Vonn je doživjela nesreću koja je rezultirala kompleksnim prijelomom potkoljenice, slomljenom glavom fibule i slomljenim desnim gležnjem. Njezine ozljede bile su toliko teške da je prošla pet operacija, četiri u Italiji i jednu u Coloradu, a liječnici su otkrili da je prva, šestosatna operacija, bila ključna kako bi se spriječila amputacija noge. Usred fizičke traume, Vonn je pretrpjela i osobnu tragediju kad je dan nakon pada preminuo voljeni 13-godišnji pas Leo.
Prije nesreće Vonn je ispisivala povijest sporta. Nakon povratka iz mirovine i djelomične zamjene koljena 2024., u prosincu 2025. postala je najstarija žena koja je pobijedila u utrci Svjetskog kupa. Vodila je u poretku spusta veći dio sezone, no vodstvo je izgubila dok se oporavljala kod kuće. Sada se suočava s cjelogodišnjim oporavkom samo kako bi kosti zarasle, nakon čega je čeka još jedna operacija prednjeg križnog ligamenta.
