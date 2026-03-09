VIDEO Nepobjediva Lindsey je kolica zamijenila mini jurilicom

Skijaška legenda Lindsey Vonn samo mjesec dana nakon stravičnog pada koji joj je okončao karijeru i ugrozio nogu ponovno inspirira obožavatelje. Objavila je video koji pokazuje neslomljivi duh i smisao za humor dok se kreće prema oporavku na novom, pomalo neobičnom prijevoznom sredstvu.

U kratkom videu, 41-godišnja Vonn s osmijehom na licu vozi mali električni skuter po svojoj kući. U ležernoj trenirci s natpisom "USA" na leđima, vješto upravlja novim vozilom, ostavljajući prazna invalidska kolica. Desna joj je noga u ortopedskoj čizmi.

"Nabavila sam nove kotače! Ovo je najbrže što ću se kretati neko vrijeme, ali bolje je od invalidskih kolica! Zovem ga 'Speedy'", napisala je Vonn u opisu objave. Komentari su prepuni podrške i duhovitih opaski, a jedan od pratitelja joj je poručio: "Slatki kotači. Izmjeri si prolazno vrijeme, postavi vrata i odvozi utrku", aludirajući na njenu natjecateljsku prirodu. Drugi su dijelili svoja iskustva s ozljedama.

Dug i težak put do oporavka

Ova naizgled bezbrižna objava stigla je točno mjesec dana nakon katastrofalnog pada na spustu na Zimskim olimpijskim igrama 2026. u Cortini d'Ampezzo. Samo 13 sekundi nakon početka utrke, Vonn je doživjela nesreću koja je rezultirala kompleksnim prijelomom potkoljenice, slomljenom glavom fibule i slomljenim desnim gležnjem. Njezine ozljede bile su toliko teške da je prošla pet operacija, četiri u Italiji i jednu u Coloradu, a liječnici su otkrili da je prva, šestosatna operacija, bila ključna kako bi se spriječila amputacija noge. Usred fizičke traume, Vonn je pretrpjela i osobnu tragediju kad je dan nakon pada preminuo voljeni 13-godišnji pas Leo.

Prije nesreće Vonn je ispisivala povijest sporta. Nakon povratka iz mirovine i djelomične zamjene koljena 2024., u prosincu 2025. postala je najstarija žena koja je pobijedila u utrci Svjetskog kupa. Vodila je u poretku spusta veći dio sezone, no vodstvo je izgubila dok se oporavljala kod kuće. Sada se suočava s cjelogodišnjim oporavkom samo kako bi kosti zarasle, nakon čega je čeka još jedna operacija prednjeg križnog ligamenta.