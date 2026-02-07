Obavijesti

PROTIV DUBRAVE

VIDEO Nestvarna završnica na Gripama, dvije trice sa zvukom sirena. Splićani u drami slavili

Piše HINA,
Foto: HKS/YouTube

Mnogo teže od očekivanog Splićani su na parketu potvrdili ulogu favorita, točnije, sekundu prije kraja Antonio Jordano se digao na šut za tri poena i pogodio za domaće slavlje

Admiral

Na dramatičan su način košarkaši Splita ostvarili domaću pobjedu protiv Dubrave u dvoboju 20. kola domaćeg prvenstva, tricom u zadnjoj sekundi slavili su 88-87 (22-15, 18-24, 23-25, 25-23).

Mnogo teže od očekivanog Splićani su na parketu potvrdili ulogu favorita, točnije, sekundu prije kraja Antonio Jordano se digao na šut za tri poena i pogodio za domaće slavlje. Ujedno je Jordano bio prvi strijelac domaćeg sastava s 22 poena, a tome je dodao tri asistencije i pet skokova. 

Dario Drežnjak za Split je postigao 17 poena uz osam skokova, dok je kod gostiju odličnu utakmicu imao Michael Wright koji je zabio 27 poena uz četiri asistencije i četiri skoka.

Iznimno je neizvjesno bilo i u ogledu zagrebačkog Dinama i Šibenke gdje je domaćin pobijedio 83-82 (17-27, 21-14, 19-18, 26-23). Najviše zasluga za pobjedu Dinama imao je Ivan Novačić koji je dvoboj završio s 29 poena, a ostvario je i četiri skoka. Dobru je pratnju imao u Franu Jacoviću koji je ostvario 16 poena i pet skokova.

Prvo ime kod Šibenčana je bio Vincent Golson s 19 poena, četiri asistencije i šest skokova.

Cibona je u gostima nadjačala Samobor s 90-88 (29-25, 20-24, 18-17, 23-22). Justin Roberson bio je prvo Cibonino ime sa 17 poena, tri asistencije i šest skokova. Marjan Čakarun za goste je dodao 12 poena uz pet skokova.

Domaći Samobor predvodio je Thomas Burns s 24 poena, tri asistencije i osam skokova.

Na ljestvici vodi Zadar sa 17 pobjeda i dva poraza. Na drugom je mjestu Split s omjerom 16-4. Cibona je na omjeru 13-7, Zabok na 12-7, a Dubrovnik i Samobor imaju po 9-1

