VIDEO Nestvarne scene: Salaha dočekalo 25.000 ljudi! 'Svugdje sam osvajao trofeje, i ovdje ću'

Mohamed Salah (34) kasno u utorak postao je novi nogometaš Trabzonspora, kompletirao je jedan od najzvučnijih transfera u povijesti turskog nogometa. Mnogi su vjerovali kako će karijeru nakon burnog odlaska iz Liverpoola nastaviti u nekom od vrhunskih europskih klubova, no on se odlučio za drugačiji potez. Sudeći prema reakciji navijača, nije požalio. Naime, u srijedu ga je nakon liječničkog pregleda u Trabzonu dočekalo čak 25.000 ljudi i pozdravilo ga bakljadom i pjesmom.

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- Nevjerojatno sam sretan što sam ovdje, teško mi je uopće opisati koliko sam iznenađen i sretan. Ovdje je 25.000 ljudi, ne sjećam se da sam ikad vidio nešto slično. U svakom sam klubu osvajao trofeje, uvijek sam bio uspješan. To namjeravam ponoviti i ovdje - rekao je Egipćanin.

- Mohamed Salah je svjetska zvijezda, a naši su navijači cijelom svijetu pokazali kako se dočekuje takvog igrača. Ponosan sam na sve njih - poručio je predsjednik kluba Ertugrul Dogan.

Salah će u Trabzonsporu nositi broj 61 koji simbolizira registarsku oznaku te turske regije. Dovoljno da dodatno zapali ionako fanatične navijače. Potpisao je na dvije godine uz fiksnu plaću od 17 milijuna eura uz još pet milijuna mogućih bonusa. U Liverpoolu je lani dobivao 18 milijuna eura godišnje.

Trećeplasirani klub turskog prvenstva zaigrat će u play-offu Europske lige protiv boljega iz okršaja Ferencvarosa i Gornik Zabrza (prva utakmica 1-0).