VIDEO Neuništiva Lindsey! Prije 25 dana doživjela je užasan lom noge. Već se primila treninga...

Jedna od najvećih skijašica svih vremena, Amerikanka Lindsey Vonn (41), još jednom je dokazala da je "sazdana od čelika". Nakon 25 dana od stravičnog pada na Zimskim olimpijskim igrama u Cortini, koji joj je gotovo uništio karijeru i nogu, 41-godišnja sportska ikona objavila je video koji je oduševio i inspirirao njezine pratitelje. Iako se tek prije nekoliko dana vratila kući u invalidskim kolicima, Vonn je već započela s napornim procesom oporavka.

U emotivnoj objavi na svom Instagram profilu, Vonn je podijelila snimku svog prvog treninga nakon teške ozljede. Video prikazuje nevjerojatnu snagu volje: Vonn vježba u teretani s vidljivim zavojima na lijevoj nozi, koristeći sprave, radeći vježbe za trup i gornji dio tijela, a u jednom trenutku čak i ustaje iz invalidskih kolica kako bi samostalno stajala. Uz video je napisala i poruku koja odražava njezin borbeni duh.

"Definitivno su teška vremena, ali i dalje sam zahvalna… i dalje naporno radim. Jedini cilj je ozdraviti. Dan po dan", napisala je Vonn.

Njezin fokus sada je na intenzivnoj fizikalnoj terapiji, vježbama za gornji dio tijela i svim ostalim vježbama koje može izvoditi bez opterećenja na noge. Cilj je uskoro prijeći s kolica na štake, na kojima će morati biti najmanje dva mjeseca. Liječnici procjenjuju da će kostima trebati oko godinu dana da u potpunosti zacijele.