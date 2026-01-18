Obavijesti

KAOTIČNE SCENE

VIDEO Neviđen kaos u finalu Kupa nacija! Senegalci napustili teren, Brahim promašio penal

Piše Petar Božičević,
Čitanje članka: < 1 min
1
Foto: Reuters/SportKlub

Finale Afričkog Kupa nacija između Senegala i Maroka nije ponudilo festival golova, ali jest neviđen kaos! Senegalcima su poništili gol, a onda se važan trenutak utakmice dogodio u 97. minuti. 

Maroku je dosuđen penal nakon čega su se Senegalci povukli s terena! Bizarne, gotovo neviđene scene u svijetu nogometa dogodile su se u finalu kontinentalnog natjecanja. 

Situaciju pogledajte OVDJE

Ipak, vratili su se na travnjak nakon 15, 16 minuta i oči cijelog stadiona bile su uprte na Brahima Diaza koji se spremao izvesti kazneni udarac. Zaletio se, lagano podigao loptu i "panenkom" pokušao zabiti za 1-1. Pročitao je to Mendy i uhvatio mu "živu loptu"! 

Promašaj Brahima pogledajte OVDJE

Povela se rasprava i o tome je li Brahim namjerno promašio penal ili ne, ali po reakcijama njega i suigrača, čini se da nije namjerno. Kasnije je izašao iz igre. 

