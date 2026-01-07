Obavijesti

SVE JE SNIMILA KAMERA

VIDEO Neviđena sramota! Evo kako je egipatska tenisačica 'odigrala' meč na ITF turniru

Piše Josip Tolić,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: itftennis.com

Egipćanka Hajar Abdelkader doživjela potpuni debakl na ITF turniru u Nairobiju! Bez rankinga, dobila pozivnicu i izgubila 6-0, 6-0, osvojivši samo dva poena na dvostruke pogreške protivnice

Ime Hajar Abdelkader ni najvećim poznavateljima tenisa ne bi trebalo značiti baš ništa, no od ove srijede Egipćanka bi mogla završiti u svim svjetskim medijima zbog nastupa na ITF turniru W35 u Nairobiju u Keniji.

Njemica Lorena Schädel, 1026. igračica na WTA ljestvici, pomela ju je 6-0, 6-0 u prvom kolu turnira. I samo pogled na taj rezultat ne govori dovoljno o tome kakav je to meč bio. Srećom, ili nažalost, na terenu je postojala kamera.

Egipćanki tenis nikako nije forte. Vidjelo se to već kod prvog servisa koji je išao atipično visoko, a lopte iz igre nije mogla vraćati, tako da se Njemica poigravala s njom kako je htjela. Štoviše, Abdelkader je osvojila dva poena u cijelom meču, i to oba - pogađate, na dvostruku pogrešku protivnice. A ona sama jedva da je pogodila koji servis.

Kako je Abdelkader, djevojka koja uopće nema ranking na WTA ljestvici, dobila pozivnicu za glavni turnir vrijedan 30.000 dolara ostaje velika misterija. Vjerojatno neće tako skoro opet na teren, barem ne onaj pokriven kamerama. Ako želite uživati u ovom spektaklu koji je trajao 38 minuta, možete ga u cijelosti pogledati OVDJE.

