VIDEO Neviđene scene u Rimu: Domaći triput pucali penal, sva tri puta im golman obranio!

Foto: Matteo Ciambelli/REUTERS

Talijani su promijenili izvođača, treći put je pucao Soule, ali je gostujuća jedinica i treći put bila uspješna. Bila je to druga pobjeda francuskog sastava, dok je Roma doživjela prvi poraz nakon slavlja u prvom kolu

U susretu 2. kola Europske lige Roma je kod kuće izgubila od Lillea sa 0-1, Celtic je pred svojim navijačima izgubio od Brage 0-2, dok je Fenerbahče nakon "pljuske" koju je dobio u Zagrebu, porazio Nicu sa 2-1.

Lille, jedan od Dinamovih suparnika, je na Olimpicu porazio Romu sa 1-0, a gol odluke zabio je Arnar Haraldsson u šestoj minuti.

Junak gostujuće pobjede bio je turski vratar Berke Ozer koji je u samoj završnici susreta tri puta obranio jedanasterac koji je sudac Erik Lambrechts dva puta ponavljao.

Prvo je pucao Dovbik, Ozer je obranio, ali je udarac ponovljen jer su dva gostujuća igrača ranije utrčala u kazneni prostor. Ponovo je pucao Dovbik, turski vratar je još jednom bio uspješan, no sudac je ponovio izvođenje jer je golman ranije napustio liniju.

UEFA Europa League - AS Roma v Lille
Foto: Matteo Ciambelli/REUTERS

Talijani su promijenili izvođača, treći put je pucao Soule, ali je gostujuća jedinica i treći put bila uspješna. Bila je to druga pobjeda francuskog sastava, dok je Roma doživjela prvi poraz nakon slavlja u prvom kolu.

Bologna i Freiburg su remizirali 1-1. Talijanski sastav je poveo uz 29. minuti golom Riccarda Orsolinija, a izjednačio je Adamu iz jedanaesterca u 57. minuti.

Nikola Moro nije nastupio za Bolognu, dok je Igor Matanović za goste zaigrao od 88. minute.

Panathinaikos je kod kuće izgubi od Go Ahead Eaglesa sa 1-2. Grčki sastav je poveo u 55. minuti golom Karola Swiderskog, no gosti su u nastavku okrenuli rezultat golovima Milana Smita (75, 82). Tin Jedvaj nije bio u krugu kandidata za domaći sastav.

Nakon"pljuske" koju je dobio u Zagrebu, Fenerbahče je pobijedio Nicu sa 2-1. Turski sastav je sjajno ušao u susret. Domaćin je već nakon 25 minuta vodio sa 2-0 golovima Kerema Akturkoglua (3, 25).

Nica je smanjila u 37. minuti golom Carlosa Kevina iz kaznenog udarca. Celtic je kod kuće izgubi ood Brage sa 0-2, a strijelci su bili Ricardo Horta (21) i Gabri Martinez (85).

