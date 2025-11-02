Obavijesti

Sport

Komentari 2
KIKS HAJDUKA U KOPRIVNICI

VIDEO Nevjerojatan promašaj Šege! Sanjat će zicer za pobjedu

Piše Boris Trifunović,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: MAXSport/Hrvatski Telekom

SLAVEN - HAJDUK 0-0 Na trenutak je ostao čučati, zatim se pridigao i u nevjerici pogledao u daljinu ne vjerujući što je upravo promašio

Nogometaši Hajduka odigrali su tek 0-0 kod Slaven Belupa u 12. kolu HNL-a. Splićani su posljednjih 15-ak minuta imali igrača više nakon brutalnog prekršaja domaćeg napadača Andrije Filipovića nad Bambom, ali nisu uspjeli iskoristiti brojčanu nadmoć i 'farmaceuti' su sačuvali bod.

Moglo je biti drugačije da je Michele Šego zabio najizgledniju šansu na utakmici. Imao je čisti zicer u prvom poluvremenu i njegov zadatak bio je pospremiti loptu iz neposredne blizine u praznu mrežu, ali ju je promašio.

Ispostavilo se da je upravo ta šansa Hajduku mogla donijeti pobjedu jer golova do kraja nije bilo.

Igrala se 24. minuta kada su gosti odigrali lijepu kontru. Almena je pronašao Rebića na krilu, koji je sjajnom loptom poslužio Šegu kao na pladnju. Čović je ostao predaleko i već je bio savladan, međutim spasila ga je nespretna reakcija krilnog napadača Splićana koji nije uspio zabiti u praznu mrežu.

Šego je na trenutak ostao čučati, zatim se pridigao i u nevjerici pogledao u daljinu ne vjerujući što je upravo promašio.

VIDEO POGLEDAJTE OVDJE

