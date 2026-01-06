Obavijesti

Sport

Komentari 0
POTPUNO BIZARNO

VIDEO Nevjerojatna scena na košarkaškoj Ligi prvaka. Nakon samo sedam minuta sviran kraj

Piše Issa Kralj,
Čitanje članka: < 1 min
VIDEO Nevjerojatna scena na košarkaškoj Ligi prvaka. Nakon samo sedam minuta sviran kraj
Foto: Screenshot/ X

Talijanska momčad Trapani na utakmicu je došla sa samo pet igrača, a ostala je na dva. Nakon sedam minuta utakmica je prekinuta, a pobjeda je otišla na stranu Hpoel Holona s rezultatom 38-5

Nesvakidašnja scena dogodila se u FIBA-inoj Ligi prvaka. Utakmica između talijanskog Trapanija i izraelskog Hapoel Holona nakon sedam minuta je prekinuta, a razlog je nevjerojatan. 

Talijanska momčad došla je s petoricom igrača, a nakon nepunih sedam minuta igre na parketu im je ostao samo jedan igrač. Pobjednik susreta znao se već nakon prve četvrtine, a utakmica je završila rezultatom 38-5 za Hapoel Holon. Video možete pogledati OVDJE.

Pokretanje videa...

Hrvatska kreće u kvalifikacije za SP, izbornik poručio: Posvetili smo se atmosferi u momčadi... 01:07
Hrvatska kreće u kvalifikacije za SP, izbornik poručio: Posvetili smo se atmosferi u momčadi... | Video: 24sata/Igor Šoban/Pixsell

Među petoricom igrača Trapanija bila su dvojica tinejdžera koji su u jednom trenutku ostali jedini igrači iz njihove momčadi na terenu, a ovo bio profesionalni derbi. Početnu petorku činili su Alessandro Cappelletti, Francesco Martinelli, Riccardo Rossato, Fabrizio Pugliatti i Luigi Patti. Najprije je s terena otišao trener Latini, a onda i igrači Rossato, Pugliatti i Cappelletti. 

Kada je Patti zaradio petu osobnu pogrešku i izašao iz igre, suci su morali zaustaviti utakmicu. Pobjeda je otišla na stranu Hapoel Holon. Inače, ovo je posljedica velikih problema s kojim se talijanski klub susreće. 

Trapani su već napustili Paul Eboua, Matt Hurt, Jordan Ford, Timmy Allen, Amar Alibegović i hrvatski trener Jasmin Repeša. Otkazana je utakmica protiv Virtusa. Prema pravilima FIBA Lige prvaka, klub koji se na utakmici pojavi s manje od deset igrača može biti disciplinski kažnjen. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Zlatane, gdje ih sve držiš? Ovo je Ibrina kolekcija jurilica
'BOGATA' TRADICIJA

FOTO Zlatane, gdje ih sve držiš? Ovo je Ibrina kolekcija jurilica

Zlatan Ibrahimović u petak je proslavio 44. rođendan, a za prošli je sam sebe počastio Ferrarijem od 900.000 eura. Umirovljeni nogometaš veliki je zaljubljenik u automobile, a posebno mu se sviđa Ferrari
FOTO Zavirite u garažu Lionela Messija. Njegovi limeni ljubimci vrijede stotine milijuna eura
ŠTO VOZI LEO?

FOTO Zavirite u garažu Lionela Messija. Njegovi limeni ljubimci vrijede stotine milijuna eura

Argentinski nogometni velemajstor ne štedi na kupnji automobila. U garaži ima nekoliko Audija, rijetki Ferrari, trkaći Pagani, Maserati, Cadillac, Dodge, Lexus...
UŽIVO Transferi: U Vukovaru čak dvojica igrača nisu otišla na pripreme. Žaper se vraća u Split
ZIMSKI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Transferi: U Vukovaru čak dvojica igrača nisu otišla na pripreme. Žaper se vraća u Split

Nogometna sezona stigla je do blagdanske pauze, a u siječnju nas očekuje zimski prijelazni rok. Ako će sve biti kao i prošle godine, rok će u HNL-u trajati od 10. siječnja do 17. veljače

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026