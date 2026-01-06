VIDEO Nevjerojatna scena na košarkaškoj Ligi prvaka. Nakon samo sedam minuta sviran kraj

Nesvakidašnja scena dogodila se u FIBA-inoj Ligi prvaka. Utakmica između talijanskog Trapanija i izraelskog Hapoel Holona nakon sedam minuta je prekinuta, a razlog je nevjerojatan.

Talijanska momčad došla je s petoricom igrača, a nakon nepunih sedam minuta igre na parketu im je ostao samo jedan igrač. Pobjednik susreta znao se već nakon prve četvrtine, a utakmica je završila rezultatom 38-5 za Hapoel Holon. Video možete pogledati OVDJE.

Među petoricom igrača Trapanija bila su dvojica tinejdžera koji su u jednom trenutku ostali jedini igrači iz njihove momčadi na terenu, a ovo bio profesionalni derbi. Početnu petorku činili su Alessandro Cappelletti, Francesco Martinelli, Riccardo Rossato, Fabrizio Pugliatti i Luigi Patti. Najprije je s terena otišao trener Latini, a onda i igrači Rossato, Pugliatti i Cappelletti.

Kada je Patti zaradio petu osobnu pogrešku i izašao iz igre, suci su morali zaustaviti utakmicu. Pobjeda je otišla na stranu Hapoel Holon. Inače, ovo je posljedica velikih problema s kojim se talijanski klub susreće.

Trapani su već napustili Paul Eboua, Matt Hurt, Jordan Ford, Timmy Allen, Amar Alibegović i hrvatski trener Jasmin Repeša. Otkazana je utakmica protiv Virtusa. Prema pravilima FIBA Lige prvaka, klub koji se na utakmici pojavi s manje od deset igrača može biti disciplinski kažnjen.