VIDEO Nevjerojatna scena u Ligi nacija! Zabio gol, uzeo korner-zastavicu pa završio izvan igre

Nevjerojatna scena obilježila je utakmicu Austrije i Izraela u Ligi nacija. Izraelski napadač Sayed Abu Farchi zabio je za izjednačenje, a samo nekoliko trenutaka poslije morao je napustiti teren zbog načina na koji je proslavio gol. Austrija je u Linzu povela u 43. minuti. Romano Schmid realizirao je penala i momčadi Ralfa Rangnicka donio prednost 1-0.

Izrael je odgovorio desetak minuta nakon početka drugog dijela. Abu Farchi odlično je reagirao nakon ubačaja i udarcem glavom iz blizine pogodio za 1-1. No slavlje napadača vrlo se brzo pretvorilo u nevjericu. Abu Farchi otrčao je prema korneru, izvukao zastavicu i njome napravio gestu koja je izgledala poput pucanja iz puške, iako su pojedini komentatori procijenili da je možda imitirao biljarski udarac. Proslavu pogledajte OVDJE.

Sudac mu je zbog proslave pokazao žuti karton. Problem za izraelskog napadača bio je u tome što je samo nekoliko minuta ranije već dobio jedan, pa je drugi žuti automatski značio isključenje. Abu Farchi pokušao je objasniti svoju gestu i raspravljao sa sucem, ali odluka se nije promijenila. Izrael je tako neposredno nakon izjednačujućeg gola ostao s desetoricom.