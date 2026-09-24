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BIZARNA PROSLAVA

VIDEO Nevjerojatna scena u Ligi nacija! Zabio gol, uzeo korner-zastavicu pa završio izvan igre

Piše Domagoj Vugrinović,
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VIDEO Nevjerojatna scena u Ligi nacija! Zabio gol, uzeo korner-zastavicu pa završio izvan igre
Foto: Sportklub
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Abu Farchi odlično je reagirao nakon ubačaja i udarcem glavom iz blizine pogodio za 1-1. No slavlje napadača vrlo se brzo pretvorilo u nevjericu

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Nevjerojatna scena obilježila je utakmicu Austrije i Izraela u Ligi nacija. Izraelski napadač Sayed Abu Farchi zabio je za izjednačenje, a samo nekoliko trenutaka poslije morao je napustiti teren zbog načina na koji je proslavio gol. Austrija je u Linzu povela u 43. minuti. Romano Schmid realizirao je penala i momčadi Ralfa Rangnicka donio prednost 1-0.

Izrael je odgovorio desetak minuta nakon početka drugog dijela. Abu Farchi odlično je reagirao nakon ubačaja i udarcem glavom iz blizine pogodio za 1-1. No slavlje napadača vrlo se brzo pretvorilo u nevjericu. Abu Farchi otrčao je prema korneru, izvukao zastavicu i njome napravio gestu koja je izgledala poput pucanja iz puške, iako su pojedini komentatori procijenili da je možda imitirao biljarski udarac. Proslavu pogledajte OVDJE.

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Sudac mu je zbog proslave pokazao žuti karton. Problem za izraelskog napadača bio je u tome što je samo nekoliko minuta ranije već dobio jedan, pa je drugi žuti automatski značio isključenje. Abu Farchi pokušao je objasniti svoju gestu i raspravljao sa sucem, ali odluka se nije promijenila. Izrael je tako neposredno nakon izjednačujućeg gola ostao s desetoricom. 

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