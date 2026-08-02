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NAKON SUSRETA

VIDEO: NEVJEROJATNE SCENE! Torcida je zapalila tribinu i skandirala: J*bo vas Dalić!

Piše Ivan Kužela,
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VIDEO: NEVJEROJATNE SCENE! Torcida je zapalila tribinu i skandirala: J*bo vas Dalić!
Foto: Čitatelj 24sata
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Torcida u Varaždinu digla transparent protiv represije i skandirala Daliću, a nakon utakmice zapalila dio tribine i sad joj prijeti žestoka kazna

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Sredinom drugog poluvremena susreta Varaždina i Hajduka pažnju je privukla Torcida, koja je na gostujućoj tribini razvila veliki transparent s porukom: "Represija pod krinkom sigurnosti, kavez na tribini je gaženje po ljudskosti!"

Varaždin: Utakmica SuperSport HNL 1. kolo, NK Varaždin - HNK Hajduk
Varaždin: Utakmica SuperSport HNL 1. kolo, NK Varaždin - HNK Hajduk | Foto: Igor Soban/PIXSELL

Uz transparent, s dijela tribine na kojem su bili smješteni Hajdukovi navijači čulo se i skandiranje "Je*o vas Dalić", upućeno bivšem hrvatskom izborniku.

Ovakva reakcija dolazi nekoliko dana nakon što je Torcida najavila bojkot gostovanja zbog, kako su tvrdili, previsoke cijene ulaznica. Nakon što su organizatori snizili cijene, navijačka skupina odustala je od bojkota i ipak doputovala u Varaždin kako bi podržala Hajduk.

Nakon utakmice navijači Splićana zapalili su dio tribine na kojoj su se nalazili. Zasigurno im slijedi poveća kazna zbog novog huliganstva u Varaždinu.

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Komentari 47
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