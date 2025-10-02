VIDEO Nevjerojatne scene u Slovačkoj: Krcata dvorana skandirala igračima Cibone

Dok je posljednjih godina Cibona vodila golu borbu da ostane na životu, nitko nije niti razmišljao o Europi koja se posljednji put u Draženovu domu igrala prije osam godina. U posljednjih nekoliko mjeseci, nakon dugo vremena, pojavio se optimizam u klubu, vjera da se hrvatski velikan polako budi i da je pred njim ljepša budućnost.

A prvi korak prema tome je povratak u Europu! Cibona je u uzvratu izgubila od slovačke Prievidze (101-94), ali zahvaljujući plus osam u prvoj utakmici, sačuvala je prednost i izborila Fiba Europe Cupu gdje će igrati u skupini s Dijonom, Reggianom i kosovskim Baškimijem.

Foto: kk cibona

Dvostruki prvak Europe prolazio je kroz teške i turbulentne dane, jedva je preživio, slavni dani ostali su u dalekoj prošlosti, ali i dalje se pamte, i dalje spomenik hrvatske košarke, unatoč svemu, uživa veliki status u europskoj košarci, a to je pokazala i situacija nakon utakmice u Slovačkoj.

Dok su igrači Cibone slavili plasman u Europu, svi u dvorani ustali su se na noge i skandirali 'Cibona Zagreb'. Zaista scene za naježiti se i još jedan dokaz kakav su brend 'vukovi' u košarci. Još samo da se vrate barem blizu onoga gdje su nekada bili...