VIDEO Newcastle pobijedio Manchester City! Gvardiol igrao svih 90 minuta za 'građane'
Newcastle je pobijedio Manchester City 2-1 u 12. kolu Premier lige. Junak domaćina je Harvey Barnes koji je zabio oba gola, a sva tri na utakmici pala su u drugom poluvremenu.
Prvo je Barnes doveo "svrake" u vodstvo u 63. minuti, a pet minute kasnije izjednačio je Ruben Dias. Ipak, nije dugo trajalo slavlje gostiju jer je Barnes opet doveo Newcastle u vodstvo u 70. Ovog puta nije bilo povratka.
Joško Gvardiol odigrao je svih 90 minuta za Guardiolinu momčad, a Mateo Kovačić nije konkurirao za dvoboj zbog ozljede. City je treća momčad Premier lige sa 22 boda, dok je Newcastle 15. sa sedam bodova manje.
