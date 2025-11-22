VIDEO Newcastle pobijedio Manchester City! Gvardiol igrao svih 90 minuta za 'građane'

Newcastle je pobijedio Manchester City 2-1 u 12. kolu Premier lige. Junak domaćina je Harvey Barnes koji je zabio oba gola, a sva tri na utakmici pala su u drugom poluvremenu.

Prvo je Barnes doveo "svrake" u vodstvo u 63. minuti, a pet minute kasnije izjednačio je Ruben Dias. Ipak, nije dugo trajalo slavlje gostiju jer je Barnes opet doveo Newcastle u vodstvo u 70. Ovog puta nije bilo povratka.

Joško Gvardiol odigrao je svih 90 minuta za Guardiolinu momčad, a Mateo Kovačić nije konkurirao za dvoboj zbog ozljede. City je treća momčad Premier lige sa 22 boda, dok je Newcastle 15. sa sedam bodova manje.