VIDEO Neymar je opet u centru skandala! Ukrao je sucu papirić i mahao njime pred kamerom

Nogometaši Santosa izgubili su susret 16. kola brazilskog prvenstva od Coritibe 3-0. Breno Lopes je zabio dva gola i Josue jedan, ali utakmica je dospjela do šire javnosti zbog zvijezde Santosa Neymara (34). Legendarni Brazilac izašao je iz izgre u 67. minuti susreta, a nije trebao izaći on, već Gonzalo Escbar. U trenutku zamjene bio je pored terena gdje mu se ukazivala liječnička pomoć, a umjesto njega je ušao Robinho Junior, sin prekaljenog brazilskog driblera. Neymar se pokušao vratiti na teren nakon što je shvatio da je trebao izaći Escobar.

Krilni napadač počeo se žaliti četvrtom sucu i prosvjedovati. Uzeo je sučev papirić s izmjenama i otišao pred kameru te dokazao da njegovo ime ondje ne piše te kako su suci pogriješili. Zbog protesta je dobio i žuti karton, a na kraju je dokazano kako je riječ o pogreški četvrtog suca.

Santos ove sezone ne igra dobro i izgledno je kako će se ponovno boriti za ostanak u brazilskoj prvoj ligi. Trenutačno imaju 18 bodova nakon 16 kola i 16. su na tablici. Izbornik Brazila Carlo Ancelotti uvrstio je Neymara na širi popis igrača koji će konkurirati za odlazak na Svjetsko prvenstvo. Brazilac je ove sezone u ligi odigrao osam utakmica, zabio četiri gola i podijelio dvije asistencije.