VIDEO Nezaustavljivi 'vatreni'! Pogledajte nova dva gola Petra Muse. Messija ostavio u prašini

Hrvatski reprezentativni napadač Petar Musa (28) nastavlja pružati sjajne igre u američkom MLS-u. Zabio je u trećoj utakmici zaredom, i to dva gola u gostujućoj pobjedi Dallasa kod Real Salt Lakea 4-3 u 20. prvenstvenom kolu.

Musa je prvo u 20. minuti nadskočio čuvara i glavom pospremio centaršut Joaquina Valientea u nebranjeni dio mreže, a potom je u posljednjoj minuti prvog dijela, na dodavanje istog suigrača, zabio za 3-1. Odmah je potom napustio igru.

Bili su mu to 15. i 16. gol u prvenstvenoj sezoni, u svega 18 utakmica, a zabija u prosjeku svakih 86 minuta. Odvojio se na vrhu ljestvice strijelaca od konkurencije, iza njega su s po 13 golova Lionel Messi iz Inter Miamija, Nicolas Fernandez iz New York City FC-a i Hugo Cuypers iz Chicago Firea.

Dallas je drugom pobjedom u nizu ostao na petom mjestu Zapadne konferencije, a novu priliku za popravljanje golgeterske statistike Musa će imati u noći na nedjelju po hrvatskom vremenu, kad gostuje kod Vancouver Whitecapsa.

Drugi hrvatski reprezentativac s američkim prebivalištem Marco Pašalić ušao je u 43. minuti u domaćem porazu Orlando Cityja od Chicaga 2-1. Njegova se momčad nalazi na 10. mjestu, prvom ispod crte koja donosi nastavak natjecanja u play-offu.