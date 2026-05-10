Zadar gorio zbog FNC-a: Baklje, nokauti i fenomenalni Batur koji je prekinuo niz Crnogorca

Spektakularni nokauti, duge neizvjesne borbe i impresivni submissioni - sve smo to mogli vidjeti na FNC-u 30 u Zadru. Hrvatska MMA organizacija još je jednom podigla standard i pokazala zašto je broj jedan u regiji, a vjerojatno i u Europi. FNC sve više privlači široku publiku iz raznih sfera društva pa su tako i u dvorani Krešimira Ćosića ovog puta bili mnogi poznati. MMA spektakl u rodnom gradu nisu propustili ni popularni pjevač Mladen Grdović ni srebrni "vatreni" Danijel Subašić.

FNC je navijače privukao i prije početka borbi pa je tako fan zona već sat vremena ranije bila krcata jer su se navijači imali priliku fotografirati i upoznati jednog od najboljih boraca izvan UFC-a Roberta Soldića i aktualnog prvaka srednje kategorije Đanija Barbira.

Dvorana s parterom prima oko 8500 gledatelja, a zadarskoj publici malo je nedostajalo da se zapali, i to doslovno, pa smo tako mogli gledati atmosferu poput one koja se odvijala oko 300 kilometara sjevernije na Maksimiru tijekom derbija Dinama i Hajduka. Prvo su baklje zapalili navijači Ilije Brkana, koji je, iako iz Zagreba, imao ogromnu podršku. Isto su nešto kasnije učinili i navijači Zadranina Petra Ražova.

Od ukupno 11 borbi ipak se izdvajaju dvije. Prva je ona Argentinca Laureana "Papi" Staropolija, koji je na efektan način kružnim udarcem nogom nokautirao favoriziranog Waheda Nazhanda. Time je zaslužio i nagradu od 5.000 eura za nokaut večeri.

- Došlo mi je u trenutku. FNC je sada postao moja kuća i nadam se da, iako sam tek na početku karijere ovdje, mogu napasti titulu - rekao je nakon sjajnog nastupa "Papi".

Drugi meč koji je zaslužio nagradu od 10.000 eura bio je onaj u boksu golim šakama između Petra Ražova i Ante Bilića. Nakon pet rundi rata pobjeda je pripala hrabrom Zadraninu Ražovu, no borba je bila toliko brutalna da je odmah morao na hitni prijam kako bi mu liječnici sanirali ozljede.

Ipak, priča dana bio je meč Martina Batura i Milenka Stamatovića. Okršaj dvojice impresivnih teškaša još je jednom pripao domaćem borcu, koji je u drugoj rundi slavio tehničkim nokautom i tako zaokružio fantastičnu priču. Prije godinu dana upravo se ovdje, pred domaćom publikom, ozlijedio i izgubio, a sada je nakon brojnih sumnji pokazao što može i prekinuo niz neporaženosti Crnogorca.

- Znam tko sam i što mogu. Nikada nisam sumnjao u svoje mogućnosti i na meni je da sada pokažem koliko sam opasan. Vjerujem da mogu napasti vrh i uzeti pojas - ispričao nam je nakon meča.

Bila je ovo noć Zadrana, a iako kažu da je to grad košarke, domaći borci sada su pokazali kako je ovo također grad sjajnih boraca koji u narednim godinama mogu nositi FNC.