VIDEO Nijemci na susretu protiv Zrinjskog podignuli poruku: Razbij ustašu, živjeli partizani...

Nakon uvjerljive pobjede od 5-0 nad Lincolnom u prvom kolu Konferencijske lige, nogometaši Zrinjskog, kojeg vodi bivši izbornik Hrvatske, Igor Štimac, nije nastavio dobru formu u europskom natjecanju. Mainz je slavio 1-0 na domaćem terenu protiv predstavnika iz Bosne i Hercegovine golom Nelsona Weipera u 24. minuti.

Njemački mediji procjenjuju kako je Zrinjski u Mainzu imao podršku od čak preko četiri tisuće navijača. Tu su bili oni koji žive u BiH, ali i oni koji žive u Njemačkoj. Ipak, puno je pažnje privukao transparent koji su podigli navijači Mainza usred utakmice.

Na natpisu piše "Smash (razbij, prevedeno) ustaša, živjeli partizani". Navijači Mainza naginju političkoj lijevici i često na utakmicama izražavaju poruke, a ostaje za vidjeti hoće li njemački klub zbog ovoga biti kažnjen od strane Uefe.

