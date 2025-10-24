VIDEO Nijemci na susretu protiv Zrinjskog podignuli poruku: Razbij ustašu, živjeli partizani...

Obavijesti

Piše Luka Tunjić,
Foto: Bljesak info

Šok u Mainzu! Zrinjski poražen 1-0, ali skandal s navijačkim transparentom "Razbij ustaše, živjeli partizani" potresa Njemačku. Hoće li UEFA kazniti Mainz zbog političkih poruka

Nakon uvjerljive pobjede od 5-0 nad Lincolnom u prvom kolu Konferencijske lige, nogometaši Zrinjskog, kojeg vodi bivši izbornik Hrvatske, Igor Štimac, nije nastavio dobru formu u europskom natjecanju. Mainz je slavio 1-0 na domaćem terenu protiv predstavnika iz Bosne i Hercegovine golom Nelsona Weipera u 24. minuti.

Njemački mediji procjenjuju kako je Zrinjski u Mainzu imao podršku od čak preko četiri tisuće navijača. Tu su bili oni koji žive u BiH, ali i oni koji žive u Njemačkoj. Ipak, puno je pažnje privukao transparent koji su podigli navijači Mainza usred utakmice.

Na natpisu piše "Smash (razbij, prevedeno) ustaša, živjeli partizani". Navijači Mainza naginju političkoj lijevici i često na utakmicama izražavaju poruke, a ostaje za vidjeti hoće li njemački klub zbog ovoga biti kažnjen od strane Uefe.

