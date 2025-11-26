VIDEO Nikad neće hodati sami... Osim ako izgubite utakmicu 4-1! Navijači Liverpoola žurili doma

Liverpool proživljava jednu od najtežih kriza u novijoj povijesti kluba. Nakon što su na svom terenu doživjeli težak poraz od PSV-a u Ligi prvaka, statistika je otkrila poražavajuću istinu koja je šokirala navijače i upalila sve alarme na Anfieldu.

Turobna atmosfera nadvila se nad Liverpoolom nakon novog debakla. Aktualni prvaci Engleske izgubili su tri uzastopne utakmice u svim natjecanjima s razlikom od tri ili više golova, što je podatak koji se u klupskim knjigama nije našao još od davnog prosinca 1953. godine.

Foto: Jason Cairnduff/REUTERS

Crni niz započeo je porazom 3-0 na gostovanju kod Manchester Cityja, nastavio se šokantnim gubitkom bodova kod kuće protiv Nottingham Foresta istim rezultatom, a kulminirao je sinoćnjim porazom 4-1 protiv PSV-a. Nizozemski klub ispisao je povijest postavši prva momčad iz Eredivisie koja je zabila tri gola na Anfieldu u službenoj utakmici.

Publika je bila nemilosrdna

Reakcija publike bila je nemilosrdna, tribine su se počele prazniti puno prije kraja utakmice, a oni koji su ostali, ispratili su momčad glasnim zvižducima. Andy Robertson, branič "redsa", nakon utakmice je priznao da razumije frustraciju navijača i da ih ne krivi za takvu reakciju.

Viralne snimke prikazuju rijeke navijača Liverpoola kako napuštaju svoja mjesta već u 85. minuti utakmice. U tom trenutku nizozemski prvak vodio je 1-3, a atmosfera na kultnom stadionu, inače poznatom po fanatičnoj podršci do zadnje sekunde, potpuno se urušila.

Korisnici društvenih mreža nisu imali milosti prema navijačima koji su odlučili ranije otići kući. Mnogi su se u komentarima referirali na slavnu klupsku himnu "You'll Never Walk Alone". Snimku odlaska navijača pogledajte OVDJE.

Foto: Jason Cairnduff/REUTERS

Ironija ranog odlaska je u tome što su oni koji su požurili kući zapravo propustili vidjeti konačni rezultat. PSV je svoj četvrti gol zabio u 91. minuti, pa su oni najnestrpljiviji barem bili pošteđeni gledanja kako lopta još jednom završava iza leđa njihovog golmana.

Statistika je neumoljiva prema obrani Liverpoola. Virgil van Dijk skrivio je već tri penala ove sezone u svim natjecanjima, više nego bilo koji drugi igrač Premier lige, što je jedan komentator sarkastično opisao kao "košarku". Uz to, Ivan Perišić zabio je gol iz penala za PSV, pridruživši se Diegu Perottiju kao rijedak gostujući igrač koji je realizirao penal na Anfieldu u Ligi prvaka.

Foto: Phil Noble/REUTERS

Iako je Slot javno preuzeo svu odgovornost za loše rezultate, olakotna okolnost su mu brojne ozljede. Momčad je desetkovana izostancima ključnih igrača poput Floriana Wirtza i Conora Bradleyja, a skupa ljetna pojačanja, poput Alexandera Isaka, još se nisu prilagodila na sustav igre. Ipak, činjenica da su "redsi" izgubili devet od zadnjih 12 utakmica stavlja ogroman pritisak na upravu.

Liverpool se trenutno nalazi na razočaravajućem 11. mjestu Premier lige s 18 bodova, osam manje od vodećeg Arsenala. Slijede teški ispiti protiv Intera u Ligi prvaka i West Hama u domaćem prvenstvu. Ako se ovaj slobodni pad hitno ne zaustavi, Arne Slot bi vrlo brzo mogao postati bivši, a sezona koja je trebala biti obrana naslova mogla bi se pretvoriti u potpunu katastrofu.