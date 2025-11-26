Perišić šokirao Anfield i doveo PSV u vodstvo! Van Dijk kriv za penal, Szoboszlai izjednačio za "redse"
HLADAN K'O ŠPRICER
VIDEO Perišić zabio Liverpoolu u Ligi prvaka! Pogledajte taj gol
Čitanje članka: < 1 min
Liverpool je u katastrofalnoj formi dočekao PSV u petom kolu Lige prvaka, a Ivan Perišić nije bio impresioniran kultnim engleskim stadionom i već je u šestoj minuti doveo nizozemski klub u vodstvo.
Virgil van Dijk u skoku je neobjašnjivo visoko digao ruku i igrao njome, a španjolski sudac Alejandro Hernandez pokazao je na bijelu točku. Perišić se primio izvođenja penala i zabio drugi klupski gol sezone u 17. nastupu, prvi u Ligi prvaka.
Perišićev gol Liverpoolu pogledajte OVDJE.
Deset minuta kasnije Dominik Szoboszlai vratio je "redse" u igru golom za 1-1 nakon što je Matej Kovar obranio udarac Codyja Gakpa.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku