VIDEO Perišić zabio Liverpoolu u Ligi prvaka! Pogledajte taj gol

Liverpool je u katastrofalnoj formi dočekao PSV u petom kolu Lige prvaka, a Ivan Perišić nije bio impresioniran kultnim engleskim stadionom i već je u šestoj minuti doveo nizozemski klub u vodstvo.

Virgil van Dijk u skoku je neobjašnjivo visoko digao ruku i igrao njome, a španjolski sudac Alejandro Hernandez pokazao je na bijelu točku. Perišić se primio izvođenja penala i zabio drugi klupski gol sezone u 17. nastupu, prvi u Ligi prvaka.

Foto: Phil Noble

Perišićev gol Liverpoolu pogledajte OVDJE.

Deset minuta kasnije Dominik Szoboszlai vratio je "redse" u igru golom za 1-1 nakon što je Matej Kovar obranio udarac Codyja Gakpa.