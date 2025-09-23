VIDEO Nikada nismo vidjeli Fruka ovako bijesnog: 'Sve nas treba biti sramota nakon ovoga'

Ako je prošla sezona bila kao iz bajke za Rijeku, onda je ova kao iz noćne more. Ni promjena trenera nije pomogla, prosipanje ugleda i sramotne partije hrvatskog prvaka su se nastavile i u 7. kolu gdje su u Vinkovcima izgubili od posljednjeg Vukovara (3-2) koji sada za njima zaostaje samo jedan bod.

Pokretanje videa... 01:42 HNK Vukovar 1991 vs NK Rijeka 3:2 | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom

Da ni Toni Fruk nije svemoguć, pokazala je i ova utakmica. Zabio je gol, pogodio stativu, stvarao šanse, ali ne može on sam vući indisponiranu i bezidejnu momčad kao što izgleda Rijeka u ovom trenutku. Bez imalo energije, žara, volje...

Riječka desetka je nakon utakmice izgledala bijesno i razočarano. Stao je pred kamere i opleo po sebi i suigračima. Do sada ga nismo još vidjeli u ovom izdanju.

- Uz dužno poštovanje Vukovaru, mene je sramota. Mislim da je ovo bila sramotna predstava. Žao mi je svega što smo radili na treninzima, žao mi je navijača što su došli zbog ovakve predstave. Ne možemo si dopustiti da ih vraćamo u život, bili smo bez energije i želje, sve nas treba biti sramota. Moramo izvući pouke, raditi jače, s većom energijom i željom ulaziti u utakmice - rekao je

kako do bodova.

Rijeka i Varaždin sastali se u 4. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

Riječani su bez pobjede još od prvog kola kada su slavili protiv Slaven Belupa (2-0). Od tada su upali u krizu iz koje ih nije uspio izvaditi Radomir Đalović, pa je dobio otkaz, a zasad nema ideju niti Victor Sanchez. Riječani u subotu dočekuju Istru u 8. kolu.

- Svaku sljedeću utakmicu se želimo vaditi i da krenemo u pozitivan niz, da se vratimo pobjedama iz prošle sezone. Ne znam što nam se dogodi kad zabijemo, kao da se zasitimo vodstva, ne idemo po drugi gol da riješimo utakmicu. Čak smo danas imali dosta prilika dok smo vodili, nismo iskoristili. Ne znam što bih rekao, sramota me je.

Fruk je u Vinkovcima odigrao stotu utakmicu u dresu Rijeke.

- Neće biti stota utakmica za pamćenje, pokušat ćemo ispraviti ovo pa da svaka sljedeća bude pamtljiva.