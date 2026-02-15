VIDEO Nikola Vlašić zabio gol i autogol u porazu od Bologne!

Bologna je pobijedila Torino 2-1 u gostima u 25. kolu Serie A, a svi golovi pali su u drugom poluvremenu. Prvi su poveli gosti.

Napad je tekao s lijeve strane, a igrači Bologne pokušali su poslati loptu u sredinu. Nikola Vlašić se našao na putu i promijenio smjer lopte koja je prevarila i golmana te ušla u gol. Autogol pogledajte OVDJE

Foto: Nderim Kaceli/IPA Sport / ipa-agency.net

Ipak, Vlašić se iskupio 13 minuta kasnije kada je zabio za 1-1. Velik dio posla napravio je napadač Zapata koji se izborio za prostor za udarac i pucao snažno, a nakon obrane Skorupskog na odbijenoj se lopti našao Vlašić i zabio za 1-1. Gol pogledajte OVDJE

Konačnih 1-2 postavio je Castro u 70. minuti. Vlašić je za Bolognu odigrao svih 90 minuta, kao i Nikola Moro za goste, dok je Sandro Kulenović kod Torina ostao na klupi za pričuve.