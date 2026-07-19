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UKLJUČILI I ČETVRTOG GOLMANA

VIDEO Nisu ga zaboravili: Evo kako su Englezi oduševili ovim potezom na dodjeli medalja

Piše Issa Kralj,
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VIDEO Nisu ga zaboravili: Evo kako su Englezi oduševili ovim potezom na dodjeli medalja
Foto: Paul Childs
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Englezi osvojili broncu nakon ludih 6-4 protiv Francuske, a na dodjeli medalja dirnuli svijet potezom za Jasona Steelea

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Engleska je nakon nevjerojatne golijade u Miamiju savladala Francusku 6-4 i osvojila brončanu medalju. Englezima je to prva medalja na Svjetskim prvenstvima nakon što su osvojili zlato prije 60 godina, a momčad izbornika Thomasa Tuchela oduševila je jednim potezom na ceremoniji dodjele medalja. 

Tijekom ceremonije, engleski su igrači na pozornicu pozvali Jasona Steelea, četvrtog vratara reprezentacije. Ali kako pravila Fife nalažu,  Steele nije imao pravo na medalju jer tijekom turnira nije bio u službenom zapisniku ni za jednu utakmicu.

Steele je cijeli turnir proveo uz reprezentaciju kao dodatni golman za potrebe treninga. Njegovi suigrači nisu ga zaboravili tijekom dodjele medalja pa su ga pozivali s postolja. Za nekoliko trenutaka je došao, vidno emotivan i slavio s ostatkom momčadi. 

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