VIDEO Nizozemci krenuli slaviti, ali ova situacija na EP-u zbunila je sve gledatelje. Evo razloga...

Glavna vijest u vaterpolskom svijetu i dalje je jučerašnja utakmica između Srbije i Nizozemske u kojoj su Srbi puno teže od očekivanog slavili nakon drame peteraca. Nakon 32 minute igre rezultat na semaforu bio je 13-13, ali Srbi su slavili 5-3 u raspucavanju s pet metara i osigurali bod.

Međutim, situacija na semaforu u dvorani na kraju utakmice zbunila je gledatelje. Srpski reprezentativac Ćuk izgubio je loptu 20-ak sekundi prije kraja i zadnji napad pripao je Nizozemcima. U zadnjoj sekundi pri rezultatu 13-13 lopta je bila na desnoj strani u rukama Kasa Te Rielea. Nizozemac je zabio gol, a srpski golman Glušac skoro je obranio, ali je udarac bio prejak. Nizozemska je već počela slaviti pobjedu, međutim, glavni suci Frank Ohme i Levan Berišvili krenuli su gledati VAR snimke.

Beograd: 37. Europsko prvenstvo u vaterpolu, skupina C, Nizozemska - Srbija | Foto: Dusan Milenkovic/ATAImages/PIXSELL

Konfuzija je nastala jer je na semaforu skoro isteklo vrijeme za napad, ostalo je 0.10 sekundi, a lopta je sa zvukom sirena bila u golu. Pojavile su se snimke iz drugog kuta na kojima se vidi da u trenutku šuta vrijeme na semaforu 0.00, odnosno, da je ono isteklo. Naime, mali semafor u kutu bazena ne pokazuje stotinke, a iz European Aquaticsa pojasnili su kako je u biti vrijeme zaista isteklo, ali da glavni semafor nije bio sinkroniziran sa zapisničkim stolom.