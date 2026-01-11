Obavijesti

Sport

Komentari 0
SPORNA SITUACIJA

VIDEO Nizozemci krenuli slaviti, ali ova situacija na EP-u zbunila je sve gledatelje. Evo razloga...

Piše Issa Kralj,
Čitanje članka: 1 min
VIDEO Nizozemci krenuli slaviti, ali ova situacija na EP-u zbunila je sve gledatelje. Evo razloga...
1
Foto: screenshot X

Nizozemska je već počela slaviti pobjedu, međutim, glavni suci Frank Ohme i Levan Berišvili krenuli su gledati VAR snimke

Admiral

Glavna vijest u vaterpolskom svijetu i dalje je jučerašnja utakmica između Srbije i Nizozemske u kojoj su Srbi puno teže od očekivanog slavili nakon drame peteraca. Nakon 32 minute igre rezultat na semaforu bio je 13-13, ali Srbi su slavili 5-3 u raspucavanju s pet metara i osigurali bod. 

Međutim, situacija na semaforu u dvorani na kraju utakmice zbunila je gledatelje. Srpski reprezentativac Ćuk izgubio je loptu 20-ak sekundi prije kraja i zadnji napad pripao je Nizozemcima. U zadnjoj sekundi pri rezultatu 13-13 lopta je bila na desnoj strani u rukama Kasa Te Rielea. Nizozemac je zabio gol, a srpski golman Glušac skoro je obranio, ali je udarac bio prejak. Nizozemska je već počela slaviti pobjedu, međutim, glavni suci Frank Ohme i Levan Berišvili krenuli su gledati VAR snimke. 

Beograd: 37. Europsko prvenstvo u vaterpolu, skupina C, Nizozemska - Srbija
Beograd: 37. Europsko prvenstvo u vaterpolu, skupina C, Nizozemska - Srbija | Foto: Dusan Milenkovic/ATAImages/PIXSELL

Konfuzija je nastala jer je na semaforu skoro isteklo vrijeme za napad, ostalo je 0.10 sekundi, a lopta je sa zvukom sirena bila u golu. Pojavile su se snimke iz drugog kuta na kojima se vidi da u trenutku šuta vrijeme na semaforu 0.00, odnosno, da je ono isteklo. Naime, mali semafor u kutu bazena ne pokazuje stotinke, a iz European Aquaticsa pojasnili su kako je u biti vrijeme zaista isteklo, ali da glavni semafor nije bio sinkroniziran sa zapisničkim stolom. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
UŽIVO Transferi: Vukovar doveo bivšeg stopera Dinama i Gorice
ZIMSKI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Transferi: Vukovar doveo bivšeg stopera Dinama i Gorice

Nogometna sezona stigla je do blagdanske pauze, a u siječnju nas očekuje zimski prijelazni rok. Ako će sve biti kao i prošle godine, rok će u HNL-u trajati od 10. siječnja do 17. veljače
FOTO Ne briljira samo Baturina u Comu: 'Nije fer da muškarci zarađuju više od nogometašica'
VATRENA ALISHA LEHMANN

FOTO Ne briljira samo Baturina u Comu: 'Nije fer da muškarci zarađuju više od nogometašica'

Alisha Lehmann ima gotovo 17 milijuna pratitelja na Instagramu. Identificira se kao biseksualka, izjavila je da muškarci dolaze gledati ženski nogomet zbog fantazija i požalila se na nejednakost plaća
FOTO Polugola prekinula finale Lige prvaka, a onda napravila zaokret u životu. Evo gdje je sad
NESTAŠNA KASKADERKA

FOTO Polugola prekinula finale Lige prvaka, a onda napravila zaokret u životu. Evo gdje je sad

Kinsey Wolanski, nekad poznata po upadu na finale Lige prvaka, danas je pilotkinja, poduzetnica i sportska novinarka. Odvažnim potezima izgradila carstvo koje ju je proslavilo

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026