Obavijesti

Sport

Komentari 0
UZBUDLJIVO U LIGI NACIJA

VIDEO Njemačka - Srbija 2-0: Klopp do prve pobjede protiv susjeda, umalo novi šok Grčke

Piše Josip Tolić,
Čitanje članka: 1 min
VIDEO Njemačka - Srbija 2-0: Klopp do prve pobjede protiv susjeda, umalo novi šok Grčke
Foto: Kai Pfaffenbach
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Kloppova Njemačka jedva srušila Srbiju 2-0, a Nizozemska iščupala bod kod Grčke (2-2) koja je i dalje na vrhu skupine

Admiral

Njemačka nogometna reprezentacija pobijedila je prvi put pod vodstvom Jürgena Kloppa, i to formalno druga momčad, koju je pozvao za treću i četvrtu utakmicu u Ligi nacija. "Elf" je svladao Srbiju u Münchenu 2-0 uz dosta muke i nakon ogromnog zicera koji je u 32. minuti propustio Kosta Nedeljković na ubacivanje pred gol Filipa Kostića.

Kazna je stigla sedam minuta poslije, Tom Bischof je na drugoj stativi pogodio za vodstvo domaćih nakon što je Florian Wirtz pogodio stativu. U drugom poluvremenu je i on zabio, u 61. minuti se krasno snašao minijaturom u šesnaestercu na proigravanje Maximiliana Mittelstadta i postavio konačan rezultat.

Golove Njemačke protiv Srbije pogledajte OVDJE.

Nijemci su ostali na trećem mjestu skupine 2 Lige A s četiri boda, bod iza Nizozemske, dok je senzacionalno vodeća Grčka na sedam nakon domaćeg remija s NizozemCIMA 2-2. Toumba je eksplodirala kad je Fotis Ioannidis nakon solo-akcije zabio za vodstvo u 23., a u posljednjim trenucima prvog dijela Giorgos Masouras na dodavanje Ioannidisa zabija za 2-0.

UEFA Nations League - Group A2 - Greece v Netherlands
Foto: Alexandros Avramidis

Nizozemcima je nadu vratio Virgil van Dijk golom glavom za smanjenje zaostatka u 59., a "oranje" je minutu prije kraja golom za 2-2 spasio Tijjani Rijnders. Za Grčku, ali i Arsenal loša je vijest ozljeda Christosa Tzolisa zbog koje je napustio igru već u 13. minuti. Nešto prije toga su mu i poništili gol.

Tzolisovu ozljedu pogledajte OVDJE, a golove Grčke i Nizozemske OVDJE.

U posljednjem kolu ovog reprezentativnog termina u nedjelju od 20.45 Grčka dočekuje Njemačku u Solunu, a gotovo otpisanu Srbiju čeka novo gostovanje, ovaj put kod Nizozemske u Eindhovenu.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Napadali su mu suprugu zbog izgleda, i on je na meti. Evo koga ljubi zvijezda Engleske
TEŠKI DANI

FOTO Napadali su mu suprugu zbog izgleda, i on je na meti. Evo koga ljubi zvijezda Engleske

Declan Rice i supruga Lauren Fryer skupa su od 17. godine, imaju sina Judea, a njihova veza slovi za jednu od najstabilnijih u svijetu nogometa. Međutim, engleski reprezentativac često ju je javno morao braniti
HUMANITARAC DANI Izračunali smo koliko je otprilike Olmo donirao Vukovaru. Iznos je velik
POMAŽE VUKOVARU

HUMANITARAC DANI Izračunali smo koliko je otprilike Olmo donirao Vukovaru. Iznos je velik

Osim što je fantastičan nogometaš, Dani je i veliki humanitarac. Njegov menadžer Andy Bara otkrio je kako donira dva posto godišnje plaće za Vukovar otkako je otišao iz Dinama 2020.
FOTO Ovo su vaši Poljudi! Koji dizajn stadiona vam je najbolji?
SPLITSKI STADION

FOTO Ovo su vaši Poljudi! Koji dizajn stadiona vam je najbolji?

Sudbina Poljuda još nije odlučena, hoće li biti obnova ili gradnja novog stadiona? Dok se čeka odgovor, čitatelji 24sata poslali su svoje vizije budućeg Hajdukova doma. Donosimo vaše radove

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026