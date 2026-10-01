VIDEO Njemačka - Srbija 2-0: Klopp do prve pobjede protiv susjeda, umalo novi šok Grčke

Njemačka nogometna reprezentacija pobijedila je prvi put pod vodstvom Jürgena Kloppa, i to formalno druga momčad, koju je pozvao za treću i četvrtu utakmicu u Ligi nacija. "Elf" je svladao Srbiju u Münchenu 2-0 uz dosta muke i nakon ogromnog zicera koji je u 32. minuti propustio Kosta Nedeljković na ubacivanje pred gol Filipa Kostića.

Kazna je stigla sedam minuta poslije, Tom Bischof je na drugoj stativi pogodio za vodstvo domaćih nakon što je Florian Wirtz pogodio stativu. U drugom poluvremenu je i on zabio, u 61. minuti se krasno snašao minijaturom u šesnaestercu na proigravanje Maximiliana Mittelstadta i postavio konačan rezultat.

Golove Njemačke protiv Srbije pogledajte OVDJE.

Nijemci su ostali na trećem mjestu skupine 2 Lige A s četiri boda, bod iza Nizozemske, dok je senzacionalno vodeća Grčka na sedam nakon domaćeg remija s NizozemCIMA 2-2. Toumba je eksplodirala kad je Fotis Ioannidis nakon solo-akcije zabio za vodstvo u 23., a u posljednjim trenucima prvog dijela Giorgos Masouras na dodavanje Ioannidisa zabija za 2-0.

Foto: Alexandros Avramidis

Nizozemcima je nadu vratio Virgil van Dijk golom glavom za smanjenje zaostatka u 59., a "oranje" je minutu prije kraja golom za 2-2 spasio Tijjani Rijnders. Za Grčku, ali i Arsenal loša je vijest ozljeda Christosa Tzolisa zbog koje je napustio igru već u 13. minuti. Nešto prije toga su mu i poništili gol.

Tzolisovu ozljedu pogledajte OVDJE, a golove Grčke i Nizozemske OVDJE.

U posljednjem kolu ovog reprezentativnog termina u nedjelju od 20.45 Grčka dočekuje Njemačku u Solunu, a gotovo otpisanu Srbiju čeka novo gostovanje, ovaj put kod Nizozemske u Eindhovenu.