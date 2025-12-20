VIDEO Nogometaši Cityja slave, a Gvardiol dobio bukvicu od Pepa! 'Nikad nije zadovoljan'

Dok su njegovi suigrači slavili važnu pobjedu protiv West Hama (3-0) i povratak na vrh ljestvice Premier lige, za hrvatskog reprezentativca Joška Gvardiola (23) utakmica još nije bila gotova. Na društvenim mrežama pojavila se snimka koja prikazuje menadžera Manchester Cityja, Pepa Guardiolu, kako odmah nakon posljednjeg sučevog zvižduka drži taktičku lekciju Gvardiolu.

Na snimci dugoj dvadesetak i osam sekundi vidi se Guardiola kako prilazi Gvardiolu dok ostali igrači napuštaju teren i pozdravljaju navijače. Španjolski strateg ne gubi ni sekunde te odmah počinje s uputama. Animirano gestikulira, prstima pokazuje po travnjaku, objašnjavajući taktičke zamisli i ispravljajući potencijalne pogreške.

U jednom trenutku ga i kratko zagrli, no odmah nastavlja s analizom, pokazujući da njegov trenerski um nikada ne miruje i da je uvijek u potrazi za savršenstvom.

Time je Pep izazvao i reakciju brojnih navijača: "Klasični Pep, tvrdoglavi, uporni, nikad se ne gasi i nikad nije zadovoljan. Upravo zato je jedan od najboljih trenera", napisao je jedan korisnik. "Jadni Joško ne može ni proslaviti pobjedu sa suigračima," dodao je drugi.

Opsjednut detaljima

Ovaj prizor nije iznimka, već pravilo za Pepa Guardiolu. Poznat je kao jedan od najpedantnijih trenera u povijesti nogometa, čija opsesija detaljima ne poznaje granice.

Njegova sposobnost da i nakon važne pobjede ostane potpuno fokusiran na taktičko usavršavanje svojih igrača ključan je razlog dominacije Manchester Cityja posljednjih godina. Dok drugi slave, Guardiola već priprema momčad za sljedeći izazov, a Gvardiol, kao jedan od ključnih obrambenih igrača u njegovom sustavu, očito upija svaku riječ.