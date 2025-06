VIDEO Norris projurio Red Bull Ringom i uzeo 'pole', Hamilton nevjerojatno izazvao požar!

Vozač McLarena Lando Norris (1:03.971) došao je do 12. pole pozicije u karijeri nakon što je odvozio više od pola sekunde brži krug na Red Bull Ringu od Ferrarijeva Charlesa Leclerca (+0.521) koji će na VN Austrije startati drugi.

Treći je bio Norrisov suvozač Oscar Piastri (+0.583), četvrti Lewis Hamilton (Ferrari), peti George Russell (Mercedes), šesti Lawsom Liam (Racing Bulls), a tek sedmi Max Verstappen (Red Bull) zbog kasne žute zastave u Q3 koja ga je spriječila da dovrši krug.

Hamilton je u drugoj kvalifikacijskoj rundi nesvakidašnje izazvao požar i to nakon što je malo izašao sa staze pa bolidom zapalio travnjak uz nju.

VIDEO POGLEDAJTE OVDJE

Norris je bio najbrži u prva dva dijela kvalifikacija i u prvom krugu u Q3 (1:04.268), dvije desetinke ispred Leclerca i skoro tri ispred Piastrija dok je Verstappen prvi krug u Q3 vozio na korištenom setu softa.

Ali u drugom pokušaju Norris je za skoro tri desetinke popravio svoje vrijeme i osvojio treći pole position ove sezone s više od pola sekunde prednosti ispred Leclerca.

- Jako sam zadovoljan. Sezona je duga i naporna. Pokušavam uživati ​​u njoj koliko god je to moguće. S obzirom na to da sam do sada imao puno problema u kvalifikacijama, današnji rezultat mi daje dodatni zamah - rekao je Britanac.

Utrka za VN Austrije na rasporedu je u nedjelju u 15 sati.

VIDEO POGLEDAJTE OVDJE