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SRAMOTNO GA NAPALI

VIDEO Norvežanin primio horor prijetnje zbog ovoga poteza! Njegova supruga sve objavila

Piše HINA,
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VIDEO Norvežanin primio horor prijetnje zbog ovoga poteza! Njegova supruga sve objavila
Foto: screenshot/X
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Sorloth nakon poraza Norveške od Engleske dobio jezive prijetnje, a partnerica Lena Selnes otkrila šokantne poruke s mreža

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Norveški napadač Alexander Sorloth bio je meta niza uvreda na društvenim mrežama nakon što je Norveška ispala od Engleske u četvrtfinalu Svjetskog prvenstva., a njegova partnerica Lena Selnes objavila je razne komentare, uključujući prijetnje smrću i pozive na samoubojstvo.

Selnes je objavila razne komentare koje je primila na Instagramu, uključujući prijetnje smrću i pozive na samoubojstvo igrača. Norveška je pretrpjela bolan poraz od Engleske 2-1 nakon produžetaka u subotu u četvrtfinalu u Miamiju.

Sorloth je propustio dvije obećavajuće prilike u prvom poluvremenu, kada su Vikingi vodili 1-0. U 39. minuti pucao je pored gola, a nekoliko minuta kasnije mogao je dodati Erlingu Haalandu, ali okružen engleskim igračima odlučio se na nesretan udarac. Selnes je također napisala da su to stvari na koje ne želi obraćati puno pažnje, ali su izmakle kontroli.

Foto: Instagram

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